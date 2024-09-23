¥Í¥È¥Õ¥ê¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×ËÜ²È¡¦¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤âÀä»¿¡ª¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡Ê61¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯È¾¼«ÅÁ¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤Ï¡Öº£¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù2²óÌÜ´Ñ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÄºÇ¹â·æºî¤Ç¤¹¡ª¤¢¤Î»þÂå¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÄ¶¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¡ªËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ºîÉÊ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢³¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¥À¥ó¥×¤Ï¥À¥ó¥×¡¢Àé¼ï¤ÏÀé¼ï¡¢¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤ÏÈôÄ»¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡ªÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þÂå¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÁ´½÷¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤µ¤óÃ£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºîÉÊ¤Ç¹äÎÏºÌ²ê¤¬¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£