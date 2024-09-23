¡Ø¶¯¤¤¥¤¥±¥Í¥³¤Ë°é¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ù¤Þ¤µ¤«¤Î3Ç¯¸å¤Î»Ñ¤¬50ËüºÆÀ¸¤ÎÂçÈ¿¶Á¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö°¦¤é¤·¤µ¤È´Ý¤µ¤¬£÷¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥±¥Í¥³¤Ë°é¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Î3Ç¯¸å¤ÎÆ°²è¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï50Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡Ö¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¤ß¤Ë¤é·¯¤âÂç¤¤¤¤ß¤Ë¤é·¯¤â²Ä°¦¤¤¤Í¤§¡×¡Ö°¦¤é¤·¤µ¤È´Ý¤µ¤¬Áý²Ã¤·¤¿w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥±¥Í¥³¤Ë°é¤Ä¡ª
»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤Æ²¿¤«¤òÁÀ¤¦»ÒÇ¤Î¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¡£³ÍÊª¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥¤¥±¥Í¥³¤Ë°é¤Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÒÇ¤é¤·¤¤¤ª´é¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª
»ÒÇ»þÂå¤Î¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó
²Ä°¦¤¤¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤¸¤ã¤ì¤ë¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Î´é¤Ï¿¿·õ¤Ç¤¹¡ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Î¼ê¤ËÇ¥Ñ¥ó¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ¤ÎÇ¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£Í·¤ÓÀ¹¤ê¤Î¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ê¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥Ñ¥ó¥Á¤¬²Ä°¦¤¤
Í·¤ÓÀ¹¤ê¤Ê¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó
¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯
3Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤¨¡©¡©¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Üー¥ë¤ò´éÌÌ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯¸å¤Î¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó
Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë
¥Üー¥ë¤ò´é¤Ç¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¤Ý¤Ã¤Æ¤ê°é¤Ã¤¿
¤¯¤Ä¤í¤°¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÁ°Â¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤Ç¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ý¤Ã¤Æ¤ê°é¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÒÇ¤Î¤È¤¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó
¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤¬²Ä°¦¤¤¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó
Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤Ë´Ý´é¥¤¥±¥á¥ó¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª´°Á´¤ËÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ¡¾MINIRA¡¾Diary¡¾¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Æü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ¡¾MINIRA¡¾Diary¡¾¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£