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Easy to gain but hard to lose: the evolution of the knee sesamoid bones in Primates-a systematic review and phylogenetic meta-analysis | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Why we haven¡Çt evolved better knees - new research
https://theconversation.com/why-we-havent-evolved-better-knees-new-research-238707
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