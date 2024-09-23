ÎµÀ±ÎÃ¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ÏÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¡Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤â¡ÖÊÑ´é¤·¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎµÀ±ÎÃ¡Ê31¡Ë¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê23¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡Ù¡Ê10·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å10¡§00¡ËÀ©ºî²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÎµÀ±¤¬¡¢·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤òÈ¬ÌÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡ÛµÚÀî¸÷Çî¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡ÄÎµÀ±ÎÃ¡õÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤é¶¦±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡Ø¥Ü¥¤¥¹ 110¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ë½¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£Éã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿·»Ëå¤¬¡¢µð°ÈÈºáÁÈ¿¥¡Ö¸¸½Ã¡×¤Ø¤ÎÌ¿¤òÅÒ¤±¤¿Éü½²·à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÎµÀ±¤Ï¡¢¸µ·Ù»¡´±¤ÇÀµµÁ´¶¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä·»¡¦ÅÏÎÉÀ¥µ®°ì¡¢È¬ÌÚ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎËå¡¦ÅÏÎÉÀ¥Í¥µ®¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤é°ìÈ¯Â¨THE END¡×¤ÊÈëÌ©¤òÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÎµÀ±¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢ÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¡Ê»£±Æ¤Ë¡ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤È·»ËåÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤È¤â°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¡£¡Ê·»¤È¤·¤Æ¤Î¡Ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤òÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÈ¬ÌÚ¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤ÏÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö´ðËÜ¡¢ËÍ¤¬¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÊÑ´é¤·¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ´é¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¤È¤¤âÊÑ´é¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Øº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È·»¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö·Ð°Þ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÍ¥µ®¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤ó¤±¤ó¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤ÊÑ´é¤È¤«¥à¥Ã¤Æ¤·¤¿´é¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜÅö¤ÎËå¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¡Ê54¡Ë¡¢Æþ»³°ÉÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÆÁ°æÍ¥¡Ê64¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÀîÈª°ì»Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡ÛµÚÀî¸÷Çî¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡ÄÎµÀ±ÎÃ¡õÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤é¶¦±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡Ø¥Ü¥¤¥¹ 110¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ë½¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£Éã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿·»Ëå¤¬¡¢µð°ÈÈºáÁÈ¿¥¡Ö¸¸½Ã¡×¤Ø¤ÎÌ¿¤òÅÒ¤±¤¿Éü½²·à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÎµÀ±¤Ï¡¢¸µ·Ù»¡´±¤ÇÀµµÁ´¶¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä·»¡¦ÅÏÎÉÀ¥µ®°ì¡¢È¬ÌÚ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎËå¡¦ÅÏÎÉÀ¥Í¥µ®¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö´ðËÜ¡¢ËÍ¤¬¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÊÑ´é¤·¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ´é¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¤È¤¤âÊÑ´é¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Øº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È·»¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö·Ð°Þ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÍ¥µ®¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤ó¤±¤ó¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤ÊÑ´é¤È¤«¥à¥Ã¤Æ¤·¤¿´é¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜÅö¤ÎËå¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¡Ê54¡Ë¡¢Æþ»³°ÉÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÆÁ°æÍ¥¡Ê64¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÀîÈª°ì»Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£