¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡Ä ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»àµåÄ¾·â¤Î¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤Ë¡Ö¤É¤³Åê¤²¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡× µå¾ì¤¬¡È°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡É¤Ë¡Ö2¿ÍÏ¢Â³¤À¤¾¡©¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3-6¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê9·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î22Æü¡Ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢»àµå¤¬±¦¥Ò¥¸Ä¾·â¡Äµå¾ìÁûÁ³
9·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î22Æü¡Ë¤ËÊÆ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ë ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»àµå¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3-4¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î6²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¡¢ÎÝ¾å¤Ë¤Ï¤³¤Î²óÀèÆ¬¡¢»àµå¤ÇÊâ¤¤¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï1ÈÖ¤ÎÂçÃ«¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¡£¤½¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î2ÈÖ¼ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Ï¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤¿È´¤±µå¤Î¥«¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤¬ÂçÃ«¤òÄ¾·â¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¿°¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢°ìÎÝ¤Ë¸þ¤Ã¤ÆÊâ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÃ«¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½éµå¤«¤é»àµå¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¡Ö´í¤Í¤Ã¡ª¡×¡Ö¤É¤³Åê¤²¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö½éµå¤«¤é¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö2¿ÍÏ¢Â³¤À¤¾¡©¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¤«¤é¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¢¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ê¾®À¼¡Ë¡×¡Ö²ø²æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë