¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔ½¸¤Ë¡È»×¤¤¡É¡¡¼«Âð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òºî¤ê¼«¤éÊÔ½¸
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬¡¢¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡Ù¡Ê¿¼0¡§09¡Á¿¼0¡§39¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÎÎ¼ý½ñÏÃ¤Ë¥Ë¥ä¥±¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÀéÄ»¡¦Âç¸ç
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶â¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡¢ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤¤ë¾¼ÏÂ·Ý¿Í¡¦Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»äÀ¸³è¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËººÄê¤¹¤ë¡£¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÇò¤µ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´³ÛÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¡¢·Ý¿Í¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ÎÊÔ½¸µ¡ºà¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿·Ý¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊÔ½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«¤éÊÔ½¸¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼«ÂðÃÏ²¼¤ËÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¼«¿È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦VTR¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Âç¸ç¤Î´¶ÁÛ¤È¤Ï¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ª¤¿¤±¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤¬¥²¥¹¥È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÎÎ¼ý½ñÏÃ¤Ë¥Ë¥ä¥±¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÀéÄ»¡¦Âç¸ç
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶â¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡¢ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤¤ë¾¼ÏÂ·Ý¿Í¡¦Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»äÀ¸³è¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËººÄê¤¹¤ë¡£¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÇò¤µ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´³ÛÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¡¢·Ý¿Í¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ª¤¿¤±¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤¬¥²¥¹¥È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£