¥â¡¼Ì¼¡£¡ì24ºÇÇ¯¾¯¤ÎµÝ·å¼ë¶×¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ö²£´é¥¥ì¥¤¤¹¤®¡ªÈþ½ÑÉÊ¤«¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'24¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÝ·å¼ë¶×¡Ê16¡Ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
µÝ·å¤Ï¡ÖNEW¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¼¡©¡©¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä¹¤¤È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀÚ¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¥Ë¥å¡¼¤¢¤³¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¡Ö¤²¤Ã¤¿¡¼¥Õ¥¡¥óÁý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö²£´é¥¥ì¥¤¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÈþ½ÑÉÊ¤«¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£