ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡¢30²¯±ß¤Ç¥»¥ê¥¨AÎó¶¯¤¬Ç®»ëÀþ¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï1·îÇäµÑ¤ò¾µÇ§¡©
2021Ç¯¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡£
DF¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤â³«ËëÁ°¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉÚ°Â¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØCalcioMercato.com¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÉÚ°Â¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥í¥ó¥É¥óÅþÃå¤«¤é3Ç¯¡¢ÊÌ¤ì¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë·Ð±Ä¿Ø¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÚ°Â¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï2000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê32.1²¯±ß¡Ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥ô¥§¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤«¡£