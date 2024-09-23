¤Þ¤ÊÄï»Ò¡Ö¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡×ÃÂÀ¸¤¬³Î¼Â¡¡»Õ¾¢¡¦Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½©¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£±£´ÆüÌÜ¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿´ØÏÆ¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï´ØÏÆ¡¦°¤±ê¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢£±£³¾¡£²ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÇòÀ±Äù¤á¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç´Ø¾º¿ÊÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»°Ìò¤ÇÄ¾¶á£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤ò¾å²ó¤ë£³£´¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÈÖÉÕÊÔÀ®¤òÃ´¤¦¿³È½Éô¤Ï¡¢¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡£Íý»ö²ñ¤Ç¾º¿Ê¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¡×ÃÂÀ¸¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Î»Õ¾¢¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î£²ÅÙÌÜ£Ö¤Ë¡ÖÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤ËÁá¤¯¤âÊÂ¤Ó¡Ö¤â¤¦È´¤¯¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¡££±£²¾¡£³ÇÔ¤À¤Ã¤¿²Æ¾ì½ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ÎºÝ¤Ë¤Ï£±£³¾¡°Ê¾å¤Ç¤Î»òÇÕ¤ò¸·Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£²¾ì½ê¸å¤Ë¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ï¹¥À®ÀÓ¤Ê¤éÂç´Ø¾º¿Ê¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï£¸·î¤Î²Æ½ä¶È¤Ç¤Ï¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¤ò¤ß¤Ã¤Á¤ê¹Ô¤¤¡¢ÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÎÏ»Î¤Î¼è¤ê¸ý¤òÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤¿¡£Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤â¡Ö½ä¶È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡££¸·î£²£¶Æü¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¸å¡¢»Õ¾¢¤Ï¡ÖÃÏÆ»¤Ê·Î¸Å¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Éô²°¤Ç»Í¸Ô¤ä¤¹¤êÂ¤òÅ°Äì¤µ¤»¤¿¡£½Ð·Î¸Å¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£·î¾å½Ü¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï»Õ¾¢¼«¤é¶»¤ò½Ð¤·¡¢Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î»°ÈÖ·Î¸Å¡ÊÆ±¤¸Áê¼ê¤ÈÂ³¤±¤Æ¼è¤ë¡Ë¤â´º¹Ô¤·¤¿¡£¡Öº¸»Í¤Ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È»Õ¾¢¡£°úÂà¤«¤é£µÇ¯°Ê¾å¤¬¤¿¤ÄÃæ¡¢¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈ©Ã¦¤¤¤À¡££±£°¾¡£·ÇÔ¤È²¿¤È¤«¾¡¤Á±Û¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤â¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë»ÅÀÚ¤ê¤äÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¸½ÌòÎÏ»Î¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¡£º£¾ì½ê¤Ïº¸¤«¤é¤Î¹¶¤á¤â¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¸¥¿ÈÅª¤Ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤Ïº£¾ì½ê¤ò¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢²£¹Ë¤òÄ¥¤Ã¤¿»Õ¾¢¤À¤±¤Ë¡Ö¹ø¤¬³ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ðËÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÊý¤¬¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¾å¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£»ÕÄï¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¡Ê»°¿Ü¡¡·ÄÂÀ¡Ë