¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ÃæÅè´ÆÆÄ¤ËÂ³ÅêÍ×ÀÁ¡¡4Ç¯¤Ö¤êB¥¯¥é¥¹¡¢CS¾ÃÌÇ¤â¡Ä¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¹â¤¯É¾²Á
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡½3ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃæÅèÁï´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤ËÍèµ¨Â³Åê¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢135»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¡£µåÃÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¤È°éÀ®Êý¿Ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢½¢Ç¤»þ¤«¤éÂ³¤¯Ã±Ç¯·ÀÌó¤ÎºÆ¹¹¿·¤ò´û¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£ÊÖÅú¤òÂÔ¤Á¡¢Íèµ¨¤ÎÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ØÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤«¤é»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢»³ºê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬È´¤±¡¢59¾¡73ÇÔ3Ê¬¤±¤Î¼Ú¶â14¡£¹Åç¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿À¾Àî¤äºòµ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÆÜµÜ¤é¤¬ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç¤ÏµåÃÄºÇÂ¿23ÅÙ¤ÎÎíÇÔ¤ò¿ô¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Äã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÅè´ÆÆÄ¤ÏCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤³¤ì¤À¤±¼Ú¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Ï¤¤¤º¤ì¾Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¿ô¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¡¢¡Ö¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»Ä¤ê8»î¹ç¤Ø¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£