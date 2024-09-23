ÃæÆü¡¦Í°°æ¡¡151Æü¤Ö¤ê3¾¡ÌÜ¡¡ÂàÇ¤¤ÎÎ©Ï²´ÆÆÄ¤È¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤Æ°®¼ê¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2¡½1¹Åç¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦Í°°æ¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç4·î24Æü¤Îµð¿ÍÀï°ÊÍè¡¢151Æü¤Ö¤ê¤Î3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤É½ÌÀ¤«¤é3Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢¡ÖÀèÈ¯¤Î¾¡¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤Æ´ÆÆÄ¤È°®¼ê¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤ÊÇ´¤ê¤Ë¤â½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6²ó1»à¤ÇÌðÌî¤Ë¥×¥íÌîµåºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë1ÂÇÀÊ22µå¤òÈñ¤ä¤·¤Æ»Íµå¡£¤±¤óÀ©°Á÷µå¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¸å¡¢ºäÁÒ¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤â5²ó1»à¤«¤éº£µ¨½é°ÂÂÇ¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£Â¼¾¾¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç·è¾¡¤ÎËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤À¡£ÆóÎÝÂÇ¤ÏÀ¾Éð»þÂå¤Î10Ç¯5·î15Æü¤Î²£ÉÍÀï°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê3ËÜÌÜ¡£Î©Ï²´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£