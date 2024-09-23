¥Þ¥óCÀï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ù¥ë¡õ¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¤¬ÄÁµÏ¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨£°¡ó¡Ö²áµî20¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½é¡×
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö£¹·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£µÀá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï³«»Ï£¹Ê¬¤Ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢22Ê¬¤Ë¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë45¡Ü£±Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î£·Ê¬¸å¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï½ª»Ï¡¢ÎôÀª¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤ÎÌÔ¹¶¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Î¿¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«22¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢33ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËÉÀï°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¡õ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Î£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ØOptaJoe¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ù¥ë¤È¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØOptaJoe¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ù¥ë¡Ê¥Ñ¥¹£¶ËÜ¡Ë¤È¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¡Ê¥Ñ¥¹£µËÜ¡Ë¤Î£²¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ò£±ËÜ¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢2003-04¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç90Ê¬°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ï½ª»ÏÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï³«»Ï£¹Ê¬¤Ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢22Ê¬¤Ë¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë45¡Ü£±Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«22¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢33ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËÉÀï°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¡õ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤Î£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ØOptaJoe¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ù¥ë¤È¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØOptaJoe¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ù¥ë¡Ê¥Ñ¥¹£¶ËÜ¡Ë¤È¥Ï¥Ð¡¼¥Ä¡Ê¥Ñ¥¹£µËÜ¡Ë¤Î£²¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ò£±ËÜ¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢2003-04¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç90Ê¬°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ï½ª»ÏÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô