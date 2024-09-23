¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×16Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢²û¤«¤·¤Î¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥ÁÉü³è¡ª50Ç¯Á°¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¤¬¡Ö¶âº§¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ò¤ë0»þ55Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢ÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó50Ç¯Á°¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤´É×ÉØ2ÁÈ¤¬¡Ö¶âº§¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ªÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¶âº§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Åö»þ¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤ä¡¢½Ð¾ì¸å¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÈÖÁÈ²»À¼¤ò¸ò¤¨¤ÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÁ°MC¤òÌ³¤á¤¿·ËÊ¸»Þ»Õ¾¢¤«¤é¤´É×ÉØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¡ª
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÌ±¤¬Æ´¤ì¤¿Ì´¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ä¹âµé²ÈÅÅ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥²ー¥à¡Ö¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¡×¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈÌ¾Êª¤ÎYesNoËí¤â¶âº§¤µ¤ó¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ï¡©¡Û
Åö»þ¡¢¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ÏËè²ó2ÁÈ¤º¤Ä½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï¥Èー¥¯¡¢¸åÈ¾¤Ï¤³¤Î¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ï¡¢1971Ç¯¤ÎÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ä¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿4¡ß4¤Î16Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë³¨¹ç¤ï¤»¥²ー¥à¡£Àè¹¶¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¡¢Åû¤ËÆþ¤Ã¤¿2ËÜ¤ÎËÀ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤¬°ú¤¡¢ÀèÃ¼¤Ë¥Ïー¥È¤Î¤Ä¤¤¤¿ËÀ¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤¬Àè¹¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£16Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢8 ¼ïÎà¤Î¾ÞÉÊ¤¬ 2 Ëç¤º¤ÄÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤¬½çÈÖ¤Ë 2 Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò»ØÄê¤·¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥Í¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥ÁÉü³è¡ªÆ¦ÃÎ¼±¡Û
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¥Þ¥·ー¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë16Ç¯Á°¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¥Þ¥·ー¥ó¤Ï2ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÎHD²½¤ËÈ¼¤¤¡¢2006Ç¯¤ËËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Þ¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ìó30Ç¯´Ö²ÔÆ¯¤·¤¿½éÂå¥Þ¥·ー¥ó¤¬»ý¤Äµ¡Ç½¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥Í¥ë²èÌÌ¤òHDÈæÎ¨¤ËÊÑ¹¹¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á16Ëç¤Î²èÌÌ¤ò8Ê¬³ä¤·¤Æ±¿ÈÂ¡¦ÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡¢µ¡³£¹©ºî¡¢ÅÅµ¤¶îÆ°¡¢ÅÅ¾þ´Ø·¸¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Ë¡¢É×ÉØ¤Î¥Èー¥¯¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¡×¥³ー¥Êー¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î2ÂåÌÜ¥Þ¥·ー¥ó¤Î²ÔÆ¯´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«2Ç¯¤Û¤É¤ÎÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÇÑ´þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤¿²¿¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç»È¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈABC¥Æ¥ì¥ÓÈþ½ÑÈÉ¤¬Èþ½ÑÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð16Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Éü³è¤ËÈ¼¤¤¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÒ¸Ë¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤·¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ～ÄÌÅÅ～Æ°ºî³ÎÇ§¤Î°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¥Ñ¥Í¥ë²óÅ¾¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿·º§¤µ¤ó¡Ù¤Î¸½ºß¤ÎÈþ½ÑÃ´Åö¤â¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¥Þ¥·ー¥ó¤Î¼ÂÊª¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÂçÆ»¶ñ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â¡Ö¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¡×¥³ー¥Êー¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ÞÉÊ¤ÎÊÑÁ«¤ò¸«¤Æ¤â¡¢»þÂå¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯º¢¤Ï¡¢Åö»þÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿50cc¥¹¥¯ー¥¿ー¡Ö¥Û¥ó¥À¡¡¥¿¥¯¥È¡×¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î»þÂå¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥óTV¡×¤ä¡ÖÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
Åö»þ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¾ÞÉÊ¤ÇÅö¤¿¤ëÅÅ²½À½ÉÊ¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¡ª¡©50Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¤´É×ÉØ¤Ï¡¢´õË¾¤Î¾ÞÉÊ¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
MCÆ£°æÎ´¡¦°æ¾åºé³Ú¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç¡¢Ëè½µÆüÍË¤Ò¤ë0»þ55Ê¬ÊüÁ÷¡£¶âº§¤µ¤óÅÐ¾ì¡¢¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥ÁÉü³è¤Ï¡¢29Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡£