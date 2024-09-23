¡ÚÊõÄÍ¡ÛÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼ÌòÉñ¶õÆ·¡¢ÂàÃÄ¸ø±éÀé½©³Ú¡ÖÄ«¤«¤éÄË¤¤¤°¤é¤¤°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×ËÜµòÃÏ¤ËÊÌ¤ì
ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼ÌòÉñ¶õÆ·¤¬22Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¡¢ÂàÃÄ¸ø±é¡Öµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡ÖTiara Azul¡ÝDestino¡Ý¡×¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜµòÃÏ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¥µ¥è¥Ê¥é¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤«¤é¡¢À±ÁÈ¥È¥Ã¥×Îé¿¿¶×¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇËë³«¤±¡£Éñ¶õ¤Ï¡¢´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¡ÖÄ«¤«¤éÄË¤¤¤°¤é¤¤°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Îé¤¬¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ï10·î19Æü¡Á12·î1Æü¡£Éñ¶õ¤ÏÅìµþÀé½©³Ú¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¡£