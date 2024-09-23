¡Ú¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë²÷Æ¨V!½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ÇµÆ²Ö¾Þ¤ØÃÆ¤ß¡¡ÀÐ¶¶»Õ¡ÖÇÏ¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î½©¤À¡ªµÆ²Ö¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÖÂè72²ó¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡×¤¬22Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2ÈÖ¿Íµ¤¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡¢¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤È¾å°Ì3Æ¬¤ËµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î20Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ»³¤Î¡ÖÂè70²ó¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡×¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬½Å¾ÞÏ¢¾¡¤ò·è¤á¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê45¡Ë¤ÏÃæ»³¤Ç3½µÏ¢Â³JRA½Å¾ÞV¡£´ÉÍý¤¹¤ëÅÄÃæÇî¹¯»Õ¡Ê38¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õ¤ÎÌµÇ°¤ò¿¶¤êÊ§¤¦Æ¨Áö·à¤À¤Ã¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤òº¸¸åºÃÀÐ¤Ç½ÐÁö¼è¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬¤Ò¤È²Æ¤ò±Û¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡£¸¡ÎÌ¼¼Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÍÃæ¤ÏÀÐ¶¶»Õ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Âç³°ÏÈ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ù¡¹¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¥Ï¥Ê¥Ø¡£Â¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ê¥º¥à½Å»ë¡£¡Ö¥Ï¥Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÏ¤Îµ¤Ê¬¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤¿¡£1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¸þÀµÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤òºÇÍ¥Àè¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²²á¤®¤º´Ë¤á²á¤®¤º¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡×¡£¹ª¤ß¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤â¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£¸å¤í¤«¤é¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡£È¾ÇÏ¿È¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ¶¶»Õ¤Ï¡Ö³°ÏÈ¤Ç¥Õ¥ï¥Ã¤È¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»©·î¾Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥à¥¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÇÏ¤Ë´¶¼Õ¤À¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£½Õ¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¼ã¶ðS¤ò±¦Á°»è¥Ï¹Ô¤Ç¶¥Áö½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Íâ·î¤Ë¤Ä¤Ð¤¾Þ¤ò²÷¾¡¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°S¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ì¥°¥â¡¼¥Í¤Ç¼«½Å¡£Íâ½µ¤ÎËèÆüÇÕ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¡¢6ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£½çÄ´¤µ¤ò·ç¤¯Ãæ¤Ç¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤ÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¼è¤ê¾Ã¤·¸å¤Ï²ÆµÙ¤ß¡£ÇÏ¼«¿È¤¬¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë4F±äÄ¹¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½ÕÀè¤ÎÄ´¶µ¤è¤êº£²ó¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¯ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬¥é¥¹¥È1´§¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´°¿ë¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¢¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¡Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡¡Êì¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ä¥Ð¥¯¥í¡ÊÊì¤ÎÉã¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¡Ë21Ç¯4·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´3ºÐ¡¡·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¾¾ËÜ¹¥Íº»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Î»°ÅèËÒ¾ì¡¡ÀïÀÓ7Àï4¾¡¡Ê½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â1²¯1448Ëü1000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï´§Ì¾¡Ü·§ËÜ¸©¤ÎÃÏÌ¾¡£