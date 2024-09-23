ËÌÄ«Á¯¤Ç¡Ö°ãË¡¥¨¥¹¥Æ¡×¤¬Î®¹Ô¡¢Åö¶É¤¬Å¦È¯¤Ë·ìÆ»
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ÈýÌÓ¤¬Èó¾ï¤ËÇ»¤¤Ãæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈýÌÓ¤Î¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£
ÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛÈ½½ê¡Ë¤Ï1992Ç¯5·î¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¡×¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢°å»Õ°Ê³°¤Î»Ü½Ñ¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯5·î¤ËÂçî¹ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Çæ¿³°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï4ÂÐ3¤Ç°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¶½£ÃÏºÛ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢³ø»³ÃÏºÛ¤ÏÆ±Ç¯12·î¤ËÌµºáÈ½·è¤ò²¼¤¹¤Ê¤É¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¥É¥é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î½÷À¤Î´Ö¤Ç¤âÈýÌÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÒù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡Ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¡ÖÈó°åÎÅÅª¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö»ñËÜ¼çµÁÅª¹Ô°Ù¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Èó°åÎÅÅª¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼°Ê³°¤Ë¡¢Æó½ÅÀ°·Á¡¢¥·¥ï¤Î½üµî¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°å»Õ¤¬°åÎÅÌÜÅª¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµµö²Ä¤Î¸Ä¿Í¤¬¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¤Î»Ü½Ñ¤Ï°ãË¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÈþÍÆÌÜÅª¤ÇÂÎ¤Ë¥á¥¹¤ò¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ï»ñËÜ¼çµÁÊ¸²½¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¶âÌÙ¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈ¿¼Ò²ñ¼çµÁ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÀ©¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³×Ì¿¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¤ËËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤â¾×·â¡Ë
À¶ÄÅ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢¶âºö¡Ê¥¥à¥Á¥§¥¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆ»Æâ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢7·î²¼½Ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¤Îµ¡Æ°ÂÇ·âÂâ¤¬¡¢µ¿¤ï¤·¤¤Ì±²È¤òÈ´¤ÂÇ¤Á¤Ç¸¡ºº¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤¤¡¢½»Ì±¤Ë¤âÊó¾©¶âÉÕ¤¤ÇÌ©¹ð¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»×¤ï¤ÌÎÙ¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ìÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ëºÇÃæ¤Ë¡Ö»ä¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¤ï¤á¤»¶¤é¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢Åö¶É¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÎÙ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉÔ¿³´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ê»Ô¾ìÍÞÀ©ºö¤Ç¡Ë¾¦Çä¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ç·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïµ²¤¨¤Ç°ì²ÈÁ´ÌÇ¤À¡£¤À¤«¤é³§¡¢¹ñ¤¬¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê½»Ì±¡Ë
ËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Ì©¹ð¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¡¢Ì©¹ð¼Ô¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì©¹ð¼Ô¤ò¸£À©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤¯¡¢Êó¾©¶â¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤ÀÃ¯¤«¤¬Ì©¹ð¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤é¤â¤Ï¤äÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤ËÏ¢¤ì¥¦¥ä¥à¥ä¤Ë¤Ê¤ëÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Î´´Éô¤È¥³¥Í¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÎ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µ¡Æ°ÂÇ·âÂâ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²È¤òÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤Ü¤ê¤¬³Ð¤á¤ë¤Þ¤Ç¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿µ¡Æ°ÂÇ·âÂâ¤â¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ò»Ü½Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÅ¦È¯¤·¤Æ¤Ï¥ï¥¤¥í¤òÍ×µá¤·¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Åö¶É¤¬¡Ö»ñËÜ¼çµÁÊ¸²½¡×¤È¸Æ¤ÓÇÓÀÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹¤¬¹¥¤à¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤³¤È¤È»ñËÜ¼çµÁ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¡¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£