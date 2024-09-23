µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ö¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¤Í¡Ä¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×£µ·î£¸Æü°ÊÍè¥Þ¥ë¥Á¤â£¶²óÅêÈô¤òÌÔ¾Ê
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£±¡½£°µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Ä¹Ìî¤Î¼¹Ç°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬ÆóÍ·´Ö¤òÈ´¤±¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó£±»à°ìÎÝ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é£¶µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ÇÂª¤¨¤¿¡£¥é¥ó¥¨¥ó¥É¥Ò¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÃæÁ°ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¡££µ·î£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ë¡¢º¸ÍãÀÊ¤Î£ÇÅÞ¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òº¸±¦¤¹¤ë¼ó°Ì¹¶ËÉ£²Ï¢Àï¤ÎÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡££²²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç£±£³£´¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÎ®¤·ÂÇ¤Ã¤Æ±¦Á°ÂÇ¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤«¤é»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤«¤é¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±£²ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£´³ä£±Ê¬£·ÎÒ¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¤Í¡Ä¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È½éµå¤ÎÆâ³ÑÂ®µå¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÅêÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿£¶²ó¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡££²£³Æü¤ÏÂç°ìÈÖ¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤Î·ãÆ®¤¬Â³¤¯»þ¤³¤½¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÇØÈÖ¹æ£·¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë