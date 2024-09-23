ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡¡¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×½é²óÊ»»¦¡¡Âç°ìÈÖ¤ÇÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¼é¤ê¡¡µð¿ÍÀï5³ä°Ê¾å¤â³ÎÄê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡¼0µð¿Í¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤ò¾¡¤Á¤¤ê¡¢µð¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ÁíÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À1¡½0¾¡Íø¡£ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡×¤È6²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥ÁÃ¦½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬½é²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¤Î¶´»¦¥×¥ì¡¼¤À¡£ÀõÌî¤Î¥Ð¥ó¥È¤òºÍÌÚ¤¬¥À¥Ã¥·¥å±Ô¤¯»°ÎÝÁ÷µå¡£º´Æ£µ±¤¬´Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÌÚÏ²¤¬°ìÈ¯¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀõÌî¤âÃæÌî¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡22Ç¯½©¤Î´ÆÆÄÉüµ¢°ÊÍè¡ÖÍßÄ¥¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡£¥¢¥¦¥È¤Ï³Î¼Â¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¥×¥ì¡¼¡£ºÇ½é¤«¤é2¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤âÂç»³¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀõÌî¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç¤âÉõ¤¸¤¿¡£µð¿Í¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¼é¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÍÌÚ¤¬¤Í¤¸Éú¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åê¤²¤¿¡£2ÅÀÌÜÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Æ¡×
¡¡³«ËëÁ°¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµð¿Í¤è¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì100¼þÇ¯µÇ°¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿7·î30Æü¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¤Ç3Ï¢¾¡¡£¤½¤·¤ÆÅ·²¦»³¤Îº£²ó¤âÀè¾¡¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ë1º¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤Î¤Ï0¡¦5º¹¤À¤Ã¤¿8·î2Æü¡ÊÅö»þ¼ó°Ì¤Ï¹Åç¡Ë°ÊÍè¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï9·î12Æü»þÅÀ¤Î4º¹¤ò10Æü¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£µð¿Í¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò12¾¡11ÇÔ1Ê¬¤±¤È¤·¡¢5³ä°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤è¡£º£Æü¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬»à¤ÇÍè¤ë¤«¤é¤Ê¡×¡£Ï¢¾¡¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÇÃ»25Æü¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë