Ãæ¹ñÎÎ³¤¤Ø¤Î¸í¿¯Æþ¡¢´ÏÄ¹¹¹Å³¡¡³¤¼«´Ï¡¢°ÌÃÖÇÄ°®¤»¤º
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¹¤º¤Ä¤¡×¤¬7·î¤ËÃæ¹ñÎÎ³¤¤ò°ì»þ¹Ò¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÏÄ¹¤¬Àµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤»¤º¸í¤Ã¤ÆÎÎ³¤¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬22ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£³¤¼«¤Ï½ÅÂç¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´ÏÄ¹¤ò»ö¼Â¾å¹¹Å³¤·¤¿¡£¾è°÷¤Î½èÊ¬¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÆüÃæ³°¸ò¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³¤¼«¤ÎÇ½ÎÏ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×°ø¤À¡£
¡¡³¤¼«´Ï¤¬»öÁ°¤ËÄÌ¹ð¤»¤ºÃæ¹ñÎÎ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1954Ç¯¤Ë¼«±ÒÂâ¤òÁÏÀß¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÂÐÃæ´Ø·¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÎÎ³¤¤Ø¤Î¸í¿¯Æþ¤À¤Ã¤¿¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÈó¸ø¼°¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¤òÃæ¿´¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢ÉôÂâ±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£