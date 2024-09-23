¹ñ¤Î»Ø¼¨¸¢³ÈÂç¡¢63¡ó¤¬É¾²Á¡¡Á´¹ñ¼«¼£ÂÎ¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¡¡ÂçºÒ³²¤ä´¶À÷¾É¤Þ¤ó±ä¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï»þ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¹ñ¤Î»Ø¼¨¸¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²þÀµÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î63¡ó¤Ï¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤È»Ô¶èÄ®Â¼Ä¹¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Î²óÅú¤ò½¸·×¤·¤¿¡£¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤Ï4¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤¬59¡ó¡£Ë¡²þÀµ¤Ï¹ñ¤ÈÃÏÊý¤ò¡ÖÂÐÅù¡¦¶¨ÎÏ¡×¤È¤·¤¿ÃÏÊýÊ¬¸¢¤ÎÍýÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ë¿×Â®ÂÐ±þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ÍðÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤Ê¹Ô»È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡²þÀµË¡¤Ï26Æü¤Ë»Ü¹Ô¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹ÔÀ¯¤¬º®Íð¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸ÄÊÌ¤ÎË¡Î§¤Ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èó¾ï»þ¤Ï¹ñ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î»Ø¼¨¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï7¡Á8·î¡¢1788¼«¼£ÂÎ¤Ë¹Ô¤¤¡¢93¡ó¤¬Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤ò´Þ¤á¡¢Ë¡²þÀµ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡Ö¸ÄÊÌË¡¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤â¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡×¡ÖÈó¾ï»þ¤ËÈ÷¤¨¹ñ¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤¬¤¤¤º¤ì¤âÈ¾¿ôÄ¶¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¸¢¸Â¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£