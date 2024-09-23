¡Öº£Æü¤Î»î¹ç·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡¢»Ö´ê¤Î´°Åê¤ÎÍýÍ³¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤¬ÍÍø¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£±¡½£°µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡°ì¿Í¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ëº²¤Îº£µ¨ºÇÂ¿£±£²£µµå¤Ë¡¢¿ûÌî¤Îµ¤Ç÷¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£¸²ó£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤â´°ÅêÉé¤±¡Ê£³ÇÔÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨£±£µÅÐÈÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£±£°¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Å·²¦»³£²Ï¢Àï¤Î½éÀï¤Ç¸åÈ¾Àï½é¹õÀ±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Î½ÅÍ×À¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯°ìÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´Á³Èá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Á¤¬ÍÍø¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡£¹£¸µå¤À¤Ã¤¿£¶²ó½ªÎ»¸å¡¢¤½¤·¤Æ£±£±£¶µå¤À¤Ã¤¿£·²ó½ªÎ»¸å¤â¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¤ËÅÁ¤¨¤¿»Ö´ê¤Î´°Åê¡£¡ÖºòÆüÃæ·Ñ¤®¤â¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°Æü£²£±Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢µß±ç¿Ø¤¬£´ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÕÅ¾Éé¤±¡£Ãç´Ö¤Î¤³¤È¤â»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£ÀèÈ¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤È£±ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡££±£´¾¡¤Ï°ÍÁ³¡¢Î¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÇËÉ¸æÎ¨¤â£±¡¦£·£°¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£
¡¡°ìÎ®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤â¼¨¤·¤¿¡££³²ó¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÝ¤É¤¤È½Äê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¡££²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÃæÌî¤ËÀèÀ©¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¿¹²¼¤òÆó¥´¥í¤Ë»Â¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡ÊÈ½Äê¡Ë¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼¡¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¾ï¤ËÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬ËÍ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤âÉÔÊÑ¡£¤³¤ì¤Ç£µÅÐÈÄÏ¢Â³»Í»àµå¤Ê¤·¤À¡£
¡¡µ¤Ç÷¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¸«¤»¤¿¡££°¡½£±¤Î£·²ó£±»à¤Ç¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÍÌÚ·¯¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢Áö¼Ô¤¬½Ð¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£ÎÝ¾å¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ø¸þ¤±¤ÆÎ¾¼ê¤ò²¼¤«¤é¾å¤Ë¾å¤²¤ÆÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤òÉ¬»à¤Ë¤â¤êÎ©¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤ÏÈ¿¾Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦Êý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¼¡¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿ûÌî¤¬¸«¤»¤¿Ãì¤È¤·¤Æ¤Îµ¤³µ¤ò¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¼¡Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¢¡£³ÅÙ£°¡Ý£±´°ÅêÉé¤±·¬ÅÄ°ÊÍè£±£°¿ÍÌÜ¡¡
¡¡¢§¡Äµð¿Í¤Ïºå¿ÀÀï¤Ë¥¹¥³¥¢£°¡½£±¤Ç¹õÀ±¡£º£Ç¯¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ï£±£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤½¤Î¤¦¤Áºå¿ÀÀï¤ÇºÇÂ¿¤Î£µÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£µÅÙ°Ê¾å¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ï¡¢£±£³Ç¯¤Ë£µÅÙµÊ¤·¤Æ°ÊÍè£±£±Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¢§¡Ä¿ûÌî¤Ï£±¼ºÅÀ¤Î´°Åê¤Ê¤¬¤éÇÔÀïÅê¼ê¡££°¡½£±´°ÅêÉé¤±¤ÏÄÌ»»£³ÅÙÌÜ¡£Á°²ó£±£¸Ç¯£µ·î£²£µÆü¤â¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ç£°¡½£±´°ÅêÉé¤±¤¬£³ÅÙ°Ê¾å¤Ï
¡Ê£¶¡ËÃæÈøÀÙ»Ö¡¡¡Ê£³¡Ë¥¹¥¿¥ë¥Ò¥ó
¡Ê£¶¡ËÆ£ÅÄ¸µ»Ê¡¡¡Ê£³¡Ë¾ëÇ·ÆâË®Íº
¡Ê£µ¡ËÊÌ½êµ£É§¡¡¡Ê£³¡ËËÙÆâ¹±É×
¡Ê£´¡ËÆ£ËÜ±ÑÍº¡¡¡Ê£³¡Ë·¬ÅÄ¿¿À¡
¡Ê£´¡ËËê¸¶´²¸Ê¡¡¡Ê£³¡Ë¿ûÌîÃÒÇ·
¡¡£¹£¹Ç¯¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡¡Ê£³ÅÙ¡Ë°ÊÍè¡¢¿ûÌî¤¬£±£°¿ÍÌÜ¡£