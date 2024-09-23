ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·ª»³CBO¡¡ÌÀÂç¡¦½¡»³¤òÀä»¿¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¦¡×
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÂè2½µÂè2Æü¡¡ÌÀÂç3¡½0ÅìÂç¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤¬¡¢ÌÀÂç¡¦½¡»³¤ò»ë»¡¡£¥¢¥Þµå³¦No.1Í··â¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤ÏÂçÃ«¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¶ÍÊþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÆóÅáÎ®±¦ÏÓ¡¦¿¹°ææÆÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¿ÊÏ©¤ò¥á¥¸¥ã¡¼°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÉý¤Î¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Ìîµå³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£