Ç¥¿±Ãæ¤Ë¡ÄÉ×¤ÈÍ§¿Í¤¬Éâµ¤¡ª¡©¡ÖÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×Í§¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿ºÊ¤Î¡ÚÄËÎõ¤Ê°ì¸À¡Û¤Ë¡Ä¢ÍÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤¤¤ÇÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤ò²º¤ä¤«¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¾¡¼ê¤ËÄ´¤Ù¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿®Íê¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
µ¿Ç°¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤¤Îµ¿Ç°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÀäÂÐ¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÉÔ°Â¤äÍ×Ë¾¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤ËÉ×¤ÈÍ§¿Í¤¬Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ù¤ÈÍ§¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡ØÁ´Éô¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢Í§¿Í¤ÏÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
É×¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤é¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤âÏÃ¤òÊ¹¤È¿¾Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿®Íê¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤ò
ÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤¤¤ÇÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤ò²º¤ä¤«¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°Â°×¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÈò¤±¤ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¾¡¼ê¤ËÄ´¤Ù¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿®Íê¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
µ¿Ç°¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
Éâµ¤¤Îµ¿Ç°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÀäÂÐ¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÉÔ°Â¤äÍ×Ë¾¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤È¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤¹
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤ËÉ×¤ÈÍ§¿Í¤¬Éâµ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ù¤ÈÍ§¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡ØÁ´Éô¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢Í§¿Í¤ÏÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
É×¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤é¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤âÏÃ¤òÊ¹¤È¿¾Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿®Íê¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë