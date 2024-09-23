¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¡PG1Âè11²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û12R¤Ï´Ø¹ÀºÈ¡¡¥¤¥óÂ®¹¶Â¨·è¤Ç²¦Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè11²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤ò½ª¤¨¡¢23Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£Ãæ¿´¤ÏÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ»ÙÉô¤Î´Ø¹ÀºÈ¡Ê29¡Ë¤À¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤ò5ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿´Ø¡£¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¤ÇÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÄê´¶¤Ï¡¢½àÍ¥¤Ç¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀïÂ¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡£Ä¾Àþ¤Î¿¤Ó¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤ÇÊä¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Þ0Âæ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼»Ë¾å½é¤Î2ÅÙÌÜÀ©ÇÆ¤ÈÂ´¶ÈV¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¸÷¤ëÀî¸¶¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ä¥±¥Þ¥¤¤È·þ¤êº¹¤·¤ÎÎ¾ÌÌºö¡£°æ¾å¤Ï¥«¥É¤«¤éµ¡ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£°æ¾å¤¬»Å³Ý¤±¤ì¤Ð¡¢Å¸³«¤¬¸þ¤¯¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚæÆ¡£º¹¤·Éâ¾å¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä´Ø¹ÀºÈ¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ²ó¤ì¤Ð¡¢¥«¥«¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£½ÐÂ¤È²ó¤êÂ¤Ï¡ý¤¬ÉÕ¤¯¡£¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¿¤Ó¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã2¡äÈªÅÄÂÁ°ì¡¡ÉáÄÌ¤ÎÂ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£2¹æÄú¤Ê¤é¾è¤ê¿´ÃÏ¤â´Þ¤á¡¢º¹¤»¤ëÂ¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¡¡ã3¡äÀî¸¶Í´ÌÀ¡¡¥Ú¥éÄ´À°¤Ç¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤±¤É»ý¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã4¡ä°æ¾åÃéÀ¯¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£½àÍ¥¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã5¡äº´¡¹ÌÚæÆÅÍ¡¡¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤È½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤âÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à°Ê¾å¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÂôÅÄ¾°Ìé¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÃæ·ø¾å°Ì¤ÎÉôÎà¤Ë¤ÏÆþ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ï½ÐÂ¤È¥¿¡¼¥ó¤Î¿Ê¤ßÊý¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤éËö±Ê·¯¤è¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£