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3 ¥º¥ó¥É¥³¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹
4 Á°¸þ¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à!
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9 KAMIGATA¡¡SUMMER¡¡MEDLEY
a Ho!¥µ¥Þ¡¼
b ¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹
c ¿¿·õSUNSHINE
d OH!¥µ¥Þ¡¼¡¡KING
e BANG!¡¡BANG!¡¡¥Ð¥«¥ó¥¹!
f ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì!
g Îø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤·¯¤Ø
h Sexy¡¡Summer¤ËÀã¤¬¹ß¤ë
i Soda¡¡Pop¡¡Love
j Ole¡¡Ole¡¡Carnival!
k ºá¤È²Æ
10 ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
11 Âçºå¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯
12 ¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ã!!
¡ãMC¡ä
13 ½é¿´LOVE
14 Live¡¡in¡¡the¡¡moment
15 LIFE¡¡¡ÁÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡Á
16 ¡ÈÄ¶¡É¾¡¼ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ì
17 Ï²Â®°ìÅù¾Þ!
18 ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼
a SUPER¡¡ROCKET
b Midnight¡¡Devil
c LOVE¡¡¡õ¡¡KING
d Dial¡¡up
e ¤ª¤ª¤¤¯¤Ê¡Á¤ì¡ù¥Ü¥¯!!!
f DEAR¡¡MY¡¡LOVER
g ²Æ¤Î¥Ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸¥¢
h ichiban
i ÃèÁ¥¡Ê¤½¤é¤Õ¤Í¡Ë
j ÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´
k Monster
19 ¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
20 ¥º¥Ã¥³¥±ÃËÆ»
21 À¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
22 A¥Ã!!!!!!
23 Poppin¡Ç¡¡Hoppin¡Ç¡¡Lovin¡Ç
24 ´ØÀ¾¥¢¥¤¥é¥ó¥É
25 ÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«LOVE