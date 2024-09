【モデルプレス=2024/09/23】SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupらで構成された関西発のドリームユニット・KAMIGATA BOYZ(読み:カミガタボーイズ)が9月22日、大阪・ヤンマースタジアム長居にて「KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024〜やっぱこの街好っきゃねん〜」を開催した。<ライブレポート・セットリスト ※ネタバレあり>

◆KAMIGATA BOYZ、初ライブはスタジアム公演 2日間で11万人動員

◆“最強無敵の関西人”総勢106人集結 夏メドレーにシャッフルメドレー…全45曲披露

◆SUPER EIGHT全国デビュー20周年、関西の後輩らがサプライズ祝福

◆新曲「世界を明るく照らしましょう」初披露「皆さんの道を照らすから」

◆「KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024〜やっぱこの街好っきゃねん〜」セットリスト

今年5月に突如誕生したKAMIGATA BOYZ。新型コロナウイルスが蔓延した2020年、エンターテインメントを届けたいという思いから、関西のメンバーで大阪・日本万国博覧会記念公園太陽の広場にて無観客生配信イベント「DREAM IsLAND 2020→2025 〜大好きなこの街から〜」を開催してから4年。ついにファン待望のリアルイベントとして総勢106人のタレントたちが一堂に集結する夢のような時間が実現。5月2日にはSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子の3組で「無責任でええじゃないかLOVE」を配信リリース。スタジアムライブに先駆けて9月18日に配信リリースされた2ndシングル「世界を明るく照らしましょう」からはAぇ! groupも参加。KAMIGATA BOYZにとって初ライブとなった本公演は、9月21日・22日の2日間で累計11万人を動員。演出は大倉忠義と小瀧望を中心に、KAMIGATA BOYZで考案。サブタイトルは関西ジュニアから募集し、嶋崎斗亜(※「崎」は正式には「たつさき」)の案「〜やっぱこの街好っきゃねん〜」が採用に。また22日公演の模様は、FAMILY CLUB onlineでも生配信された。この日は朝から悪天候に見舞われたが、開演前には奇跡的に雨も上がり、17時過ぎに無事開幕。オープニング映像は、大倉が各グループに今回の公演への招待状を送るといった内容の中、その配達人となっていたのは、KAMIGATA BOYZと同じく大阪松竹座出身で活躍を見せているKing & Princeの永瀬廉とSnow Manの向井康二。2人がサプライズで“友情出演”し、関西ファミリーの絆で冒頭から会場を盛り上げた。1曲目「無責任でええじゃないかLOVE」でメインステージにせり上がって登場したのは、小瀧と道枝駿佑。「愛してるよ」「そばにいてよ」という甘い掛け合いの中、ポップアップで勢いよく登場した村上信五の「かまへんでー!」という関西弁が響くと、ヒョウ柄モチーフのコテコテ衣装に身を包んだKAMIGATA BOYZが登場。賑やかな一発ギャグ選手権で早くも笑いを誘う。「なにわ Lucky Boy!!」「ズンドコパラダイス」「前向きスクリーム!」と立て続けに全員で歌い踊り、Lil かんさい、Boys be、AmBitiousら次世代を担う関西ジュニアも勢ぞろいした。村上が「改めまして、僕たちがKAMIGATA BOYZで〜す!!!」と元気よく挨拶。グッズをプロデュースした大西流星は「ポップで可愛くて、ちょっとおもろ感のあるグッズを出させていただきました!」と紹介。ファンの間で“晴れ男”と話題を呼んでいた重岡大毅は「大事なことを言います。見過ごしがちですけど、雨が止んだことをもっと喜びましょう!雨、止んだよ〜!!」と全力で喜び、会場からは拍手が上がった。今年CDデビューを果たしたAぇ! groupは、末澤誠也の「騒げ、長居!!!」という掛け声と炎の特効とともにデビュー曲「《A》BEGINNING」を熱くパフォーマンス。WEST.の代表曲「証拠」では、観客の合唱で会場が一体に。なにわ男子は、デビュー曲「初心LOVE(うぶらぶ)」でのキュートなダンスから一転、「Live in the moment」で気迫感じるダイナミックなダンスを披露。そしてSUPER EIGHTはバンドスタイルで「LIFE 〜目の前の向こうへ〜」などを演奏し、各グループがそれぞれの持ち味を存分に発揮。夏の楽曲を凝縮した「KAMIGATA SUMMER MEDLEY」では、SMAP「BANG! BANG! バカンス!」やKinKi Kids「ジェットコースター・ロマンス」など先輩の楽曲から、Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」、NEWS「恋を知らない君へ」、timelesz「Sexy Summerに雪が降る」と他グループの人気曲までを息つく暇もなく披露。ウォーターキャノンで水が打ち上がるド派手演出もあり、まだまだ終わらない夏を感じさせた。さらに各グループと関西ジュニアによる「シャッフルコーナー」も設けられ、大西、道枝、高橋恭平、長尾謙杜、佐野晶哉らの「SUPER ROCKET」や、西畑大吾、藤原丈一郎、大橋和也、正門良規、小島健の「Midnight Devil」などデビュー前の関西ジュニア時代に歌っていた楽曲のパフォーマンスをはじめ、「Dial up」では冒頭の「Ready?」の掛け声を歌い継いできた重岡と西畑、そして現在そのポジションを担う伊藤篤志の3人がオンステージ。「ichiban」では神山智洋&藤原、末澤&草間リチャード敬太という同期コンビが激しいダンスで会場を沸かせた。このほか中間淳太、小瀧望、長尾、大橋、西村拓哉の「DEAR MY LOVER」や、大倉、藤井流星、道枝の「青春アミーゴ」など、ここでしか見られない関西メンバー同士のコラボレーションに歓声は止まなかった。また、9月22日は奇しくもSUPER EIGHTの全国デビュー20周年の記念日。MC中に代表して小瀧が「どうしてもやりたいことがあって。せーの!」と合図を出すと、会場全体で「SUPER EIGHT、20周年おめでとう!」とサプライズ祝福。巨大ケーキも登場し、SUPER EIGHTの5人は驚きながらも粋な演出に感謝した。「本当にいろんなことがあって、20年続くとも思わなかったし、途中で終わるのかなという日もあった。これから何年もやってほしいグループがいるので、その背中を見てもらえて幸せです」(大倉)、「僕たちは今20年目ですけど、始まったばかりのグループもあって。だから死ぬまでアイドルやってくださいね。つい最近まで仙人みたいな髪型だったんですけど、こんなアイドルもいるんだなというのがSUPER EIGHTだったらいいなと思います」(安田章大)、「昨日久々に丸山くんとご飯を食べて、たまにメンバーと集まるのも大事やと思ったんですけど、ひとつ丸山くんに叱られたことがあって。『裕ちん、マジでファンサしいや』って(笑)。今日をこうやって皆さんと迎えられて本当に感謝しています」(横山裕)、「メンバーに腹立つことも必ず出てきます。でも長くやってたら何でも乗り越えられて、グループ結成してから今一番メンバーのことが好き」(村上)、「苦戦することも多いけど深みが増していく。長く続けていくのは簡単なことじゃないけど、みんながいてくれたらこうやって祝ってもらうこともできるし、本当に感謝でございます」(丸山隆平)とそれぞれが想いを伝えた。終盤は「ええじゃないか」「ズッコケ男道」でこれでもかと言うくらいに会場を盛り上げ、各グループの代表が締めの挨拶へ。「大好きな大阪で、大好きな先輩方と、大好きな後輩ちゃんと一緒に、KAMIGATA BOYZとして出させていただけたことを光栄に思います。またいつかKAMIGATA BOYZとして集まれるようにこれからも精進していきたい」(西畑)、「最高の時間、そして最高の思い出を本当にありがとうございました!Aぇ! groupとしてはデビューイヤーにかけがえのない時間を過ごせたことが幸せですし、一生の思い出になると思います。今日という日が皆さんにとって最高の思い出、宝物になりますように」(正門)、「今日は本当にライブがあるのかなというくらいお昼土砂降りで不安だったんですけど、無事できて本当に良かったです。素敵な景色を見て、素敵な笑顔が見れて幸せです。ここで終わりたくないという気持ちなので、またぜひ機会があれば来てください」(小瀧)、「皆さんアイドルは心が折れないと思っているかもしれませんが、心がポキポキ折れる瞬間もあるんです。だからみんなが僕たちのことをどうか救ってあげてください。いただいた愛情は必ずもっと深い愛情でお返しするから。いろんな景色、いろんな思い、たくさんの経験をさせるから、安心してついてきてください。皆さんの道を照らすからね」(安田)とファンへメッセージ。本編最後には新曲「世界を明るく照らしましょう」を初披露。ラストサビでは、メインステージ上空と会場後方に、800発の打ち上げ花火を盛大に咲かせ、笑って泣ける上方魂と共に“浪花の夏祭り”の最後を彩った。アンコールでは関西ジュニアの名刺代わりとも言える代表曲「関⻄アイランドを含む4曲を披露。全45曲を完走し終えると、横山による「僕たちが〜」の呼びかけに続いて、会場全員で「KAMIGATA BOYZ!」と声を揃え、“最強無敵の関西人”たちが勢ぞろいした「KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024 〜やっぱこの街好っきゃねん〜」は幕を閉じた。(modelpress編集部)曲名/原曲/出演M1.無責任でええじゃないかLOVE/KAMIGATA BOYZ/ALLM2.なにわ Lucky Boy!!/なにわ男子/SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子M3.ズンドコパラダイス/WEST./SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子M4.前向きスクリーム!/SUPER EIGHT/SUPER EIGHT、WEST.・なにわ男子M5.《A》BEGINNING/Aぇ! group/Aぇ! groupM6.僕らAぇ! groupって言いますねん/Aぇ! group/Aぇ! groupM7.証拠/WEST./WEST.M8.超きっと大丈夫/WEST./WEST.M9.【KAMIGATA SUMMER MEDLEY】a.Ho! サマー/タッキー&翼/ALLb.ジェットコースター・ロマンス/KinKi Kids/ALLc.真剣SUNSHINE/Hey! Say! JUMP/ALLd.OH! サマー KING/King & Prince/Lilかんさい、Boys be、AmBitious、関西ジュニアe.BANG! BANG! バカンス!/SMAP/Aぇ! groupf.ファンファーレ!/Hey! Say! JUMP/なにわ男子g.恋を知らない君へ/NEWS/WEST.h.Sexy Summerに雪が降る/timelesz/SUPER EIGHTi.Soda Pop Love/なにわ男子/なにわ男子、Aぇ! groupj.Olé Olé Carnival!/WEST./WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupk.罪と夏/SUPER EIGHT/ALLM10.シルエット/WEST./WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupM11.大阪口マネスク/SUPER EIGHT/ALLM12.バンバンッ!!/WEST./関西ジュニア<MC>M13.初心LOVE(うぶらぶ)/なにわ男子/なにわ男子M14.Live in the moment/なにわ男子/なにわ男子M15.LIFE 〜目の前の向こうへ〜/SUPER EIGHT/SUPER EIGHTM16.“超”勝手に仕上がれ/SUPER EIGHT/SUPER EIGHTM17.浪速一等賞!/WEST./Lilかんさい、Boys be、AmBitious、関西ジュニアM18.【シャッフルコーナー】a.SUPER ROCKET/関西ジュニア/大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、佐野晶哉、Lil かんさいb.Midnight Devil/関西ジュニア/西畑大吾、藤原丈一郎、大橋和也、正門良規、小島健c.LOVE & KING/KING feat.SUPER EIGHT/村上信五、濱田崇裕、小島健、岩倉司、真弓孟之d.Dial up/NYC boys、関西ジュニア/重岡大毅、西畑大吾、伊藤篤志e.おおきくな〜れ☆ボク!!!/Hey! Say! 7、知念侑李/安田章大、神山智洋、大西流星、末澤誠也、千田藍生、岡野すこやかf.DEAR MY LOVER/Hey! Say! Say! JUMP/中間淳太、小瀧望、長尾謙杜、大橋和也、西村拓哉g.夏のハイドレンジア/timelesz/丸山隆平、桐山照史、濱田崇裕、高橋恭平、佐野晶哉h.ichiban/King & Prince/神山智洋、藤原丈一郎、末澤誠也、草間リチャード敬太i.宙船(そらふね)/TOKIO/横山裕、正門良規j.青春アミーゴ/修二と彰/大倉忠義、藤井流星、道枝駿佑k.Monster/嵐/ALLM19.ええじゃないか/WEST./ALLM20.ズッコケ男道/SUPER EIGHT/ALL<各グループ代表 締め挨拶>西畑(なにわ男子)→正門(Aぇ! group)→小瀧(WEST.)→安田(SUPER EIGHT)M21.世界を明るく照らしましょう【新曲】/KAMIGATA BOYZ/ALLEN1.Aッ!!!!!!/Aぇ! group/ALLEN2.Poppin' Hoppin' Lovin'/なにわ男子/ALLEN3.関西アイランド/関西ジュニア/ALLEN4.無責任でええじゃないかLOVE/KAMIGATA BOYZ/ALL