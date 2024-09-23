[9.22 セリエA第5節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 42 T. Palacios

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 7 アルバロ・モラタ

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 90 タミー・エイブラハム

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 96 L. Torriani

DF 20 Álex Jiménez

DF 28 マリック・ティアウ

DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 18 K. Zeroli

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

監督

パウロ・フォンセカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります