インテルvsミラン スタメン発表
[9.22 セリエA第5節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 20 Álex Jiménez
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
※27:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 20 Álex Jiménez
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります