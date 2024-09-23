マンチェスター・Cvsアーセナル 試合記録
【プレミアリーグ第5節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 2-2(前半1-2)アーセナル
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(9分)、ジョン・ストーンズ(90分+8)
[ア]リッカルド・カラフィオーリ(22分)、ガブリエル・マガリャンイス(45分+1)
<退場>
[ア]レアンドロ・トロサール(45分+8)
<警告>
[マ]エデルソン・モラエス(23分)、ルベン・ディアス(45分+1)、ベルナルド・シウバ(90分+1)、ジョゼップ・グアルディオラ(90分+8)
[ア]レアンドロ・トロサール2(34分、45分+8)、トーマス・パーティ(45分+7)、M. Lewis-Skelly(65分)、デクラン・ライス(83分)、ガブリエル・ジェズス(90分+6)
マンチェスター・C 2-2(前半1-2)アーセナル
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(9分)、ジョン・ストーンズ(90分+8)
[ア]リッカルド・カラフィオーリ(22分)、ガブリエル・マガリャンイス(45分+1)
<退場>
[ア]レアンドロ・トロサール(45分+8)
<警告>
[マ]エデルソン・モラエス(23分)、ルベン・ディアス(45分+1)、ベルナルド・シウバ(90分+1)、ジョゼップ・グアルディオラ(90分+8)
[ア]レアンドロ・トロサール2(34分、45分+8)、トーマス・パーティ(45分+7)、M. Lewis-Skelly(65分)、デクラン・ライス(83分)、ガブリエル・ジェズス(90分+6)