TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î·üÌ¿¤ÊÁÜº÷ºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÎØÅç»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¡ÖÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ë¡×¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµì¹©»ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤Î°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤Î¤¦¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ò´Þ¤àÃË½÷14¿Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤È¤È¤â¤Ë²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ä¤ë10¿Í¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î´ðÃÏ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¸å¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÃËÀ­1¿Í¤Èºî¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë½»Âð4Åï¤¬¡¢±«¤ÇÀî¤¬Áý¿å¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×

ÎØÅç»Ô¤Îµ×¼êÀîÄ®¤òÎ®¤ì¤ëÄÍÅÄÀî¤Ç¤Ï¡¢½»Âð4Åï¤¬Î®¤µ¤ì¡¢4¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Éã¿Æ ´î»°ÂëÌé¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤ÏÁÜº÷¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
Êì¿Æ
¡Ö¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÆ¨¤²¤Æ¤Í¡£¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¡×

¸½¾ì¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢¹âÎðÃËÀ­1¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜº÷¤Ï¡¢¤±¤µºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¤ÎÁ´ÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£