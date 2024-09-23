[9.22 ラ・リーガ第6節](ラ・セラミカ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ビジャレアル]

先発

GK 13 ディエゴ・コンデ

DF 2 ローガン・コスタ

DF 4 エリック・バイリー

DF 17 キコ・フェメニア

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 16 アレックス・バエナ

MF 21 ジェレミ・ピノ

FW 19 ニコラ・ペペ

FW 22 アジョセ・ペレス

控え

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 3 ラウール・アルビオル

DF 12 フアン・ベルナト

DF 26 Pau Navarro

MF 6 デニス・スアレス

MF 18 パプ・ゲイェ

MF 20 ラモン・テラッツ

FW 11 イリアス・アコーマック

FW 15 ティエルノ・バリー

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 Sergi Domínguez

MF 8 ペドリ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 24 エリック・ガルシア

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 26 Ander Astralaga

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 32 エクトル・フォルト

DF 39 Andrés Cuenca

MF 17 マルク・カサド

MF 41 Guille Fernández

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

FW 42 Toni Fernández

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります