ビジャレアルvsバルセロナ スタメン発表
[9.22 ラ・リーガ第6節](ラ・セラミカ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 13 ディエゴ・コンデ
DF 2 ローガン・コスタ
DF 4 エリック・バイリー
DF 17 キコ・フェメニア
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 アレックス・バエナ
MF 21 ジェレミ・ピノ
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 3 ラウール・アルビオル
DF 12 フアン・ベルナト
DF 26 Pau Navarro
MF 6 デニス・スアレス
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 20 ラモン・テラッツ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 15 ティエルノ・バリー
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 39 Andrés Cuenca
MF 17 マルク・カサド
MF 41 Guille Fernández
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
※25:30開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 13 ディエゴ・コンデ
DF 2 ローガン・コスタ
DF 4 エリック・バイリー
DF 17 キコ・フェメニア
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 アレックス・バエナ
MF 21 ジェレミ・ピノ
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 22 アジョセ・ペレス
控え
DF 3 ラウール・アルビオル
DF 12 フアン・ベルナト
DF 26 Pau Navarro
MF 6 デニス・スアレス
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 20 ラモン・テラッツ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 15 ティエルノ・バリー
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 32 エクトル・フォルト
DF 39 Andrés Cuenca
MF 17 マルク・カサド
MF 41 Guille Fernández
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります