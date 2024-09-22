マンチェスター・Cvsアーセナル スタメン発表
[9.22 プレミアリーグ第5節](エティハド スタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 4 ベン・ホワイト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります