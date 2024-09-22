[9.22 プレミアリーグ第5節](エティハド スタジアム)

※24:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

GK 33 スコット・カーソン

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 87 ジェームズ・マカティー

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 4 ベン・ホワイト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 47 M. Kacurri

MF 20 ジョルジーニョ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります