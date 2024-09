ねぐせ。が、『THE FIRST TAKE』で披露した「日常革命」「ずっと好きだから」の音源配信を各種ストリーミングサービスにて開始した。どちらも『THE FIRST TAKE』ならではのスペシャルアレンジになっており、ストリーミング8000万、MV1900万再生を超えロングヒットを記録している失恋バラード「日常革命」は、ピアノとカルテットのみの編成でアレンジが施され、Voりょたちの歌声がストレートに切なく響く。2024 夏の高校野球応援ソングに起用された「ずっと好きだから」では、バンドに加えて合唱隊とピアノを加えたアレンジとなっている。

■リリース情報



■ねぐせ。 / 日常革命 - From THE FIRST TAKEhttps://kmu.lnk.to/NKTFT■ねぐせ。 / ずっと好きだから - From THE FIRST TAKEhttps://kmu.lnk.to/ZSTFT