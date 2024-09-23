¤Í¤°¤»¡£¡¢THE FIRST TAKE¤«¤é¤Î¡ÖÆü¾ï³×Ì¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤«¤é¡×2¶Ê¤òÇÛ¿®³«»Ï
¢¥¤Í¤°¤»¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤«¤é - From THE FIRST TAKE¡×
¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÆü¾ï³×Ì¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Î²»¸»ÇÛ¿®¤ò³Æ¼ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°8000Ëü¡¢MV1900ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼ºÎø¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖÆü¾ï³×Ì¿¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Î¤ß¤ÎÊÔÀ®¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Vo¤ê¤ç¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀÚ¤Ê¤¯¶Á¤¯¡£2024 ²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ç¾§Ââ¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò²Ã¤¨¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¤Í¤°¤»¡£¡ÖÆü¾ï³×Ì¿ - From THE FIRST TAKE¡×
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
https://kmu.lnk.to/NKTFT
¢£¤Í¤°¤»¡£ / ¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤«¤é - From THE FIRST TAKE
https://kmu.lnk.to/ZSTFT
¢£¡ãNEGUSE. "RINGER'S TOUR"2024 - À»ÃÏ½äÎé - ¡ä
10·î10Æü(ÌÚ)¡¡Âçºå¡¡LIVE SQUARE 2nd LINE
10·î11Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¡Ì¾¸Å²°RAD SEVEN
¢£¡ãNEGUSE. ¡ÈRINGER¡ÇS TOUR¡É 2024¡ä
10·î26Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦BLUE LIVE
11·î02Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦GIGS
11·î04Æü(·î½Ë)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
11·î09Æü(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¦festhalle
11·î10Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukoka
11·î15Æü(¶â)¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Zepp Nagoya
11·î16Æü(ÅÚ)¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Zepp Nagoya¡¡w/ bokula.
11·î23Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
11·î29Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
11·î30Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¡w/ KALMA
12·î06Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
12·î07Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda¡¡w/ ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Í¤°¤»¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡¤Í¤°¤»¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤Í¤°¤»¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë