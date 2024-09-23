ºÆÁª¤ò·è¤á¡¢ËüºÐ¤ò¤¹¤ëº´Æ£ÌïÅÍ»á=2024Ç¯9·î22Æü¸á¸å10»þ56Ê¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¡¢ÅÚµïµ®µ±»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»ÔÄ¹Áª¤Ï22ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Îº´Æ£ÌïÅÍ»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢¿·´é¤Ç¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Î²­ËÜ¹ÀÆó»á¡Ê64¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ºÆÁª¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡ÅöÆüÍ­¸¢¼Ô¿ô¤Ï10Ëü9091¿Í¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï40.82%¡ÊÁ°²ó¤Ï45.00%¡Ë¤Ç²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£

½Ð¿Ø¼°¤Ç±éÀâ¤¹¤ëº´Æ£ÌïÅÍ»á=2024Ç¯9·î15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¾®¾¾¸¶1ÃúÌÜ¡¢ÎÉ±Ê¤¦¤á¤«»£±Æ

¡¡ºÆÁª¤ò·è¤á¤¿º´Æ£»á¤Ï»Ù±ç¼Ô¤é¤òÁ°¤Ë¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÂ´Ö»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¿¦°÷¤È¤µ¤é¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢»ÔµÄ²ñ¤È¤Ï¸øÊ¿¡¢¸øÀµ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£»ÔÀ¯¤Î1´üÌÜ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¸ø¶¦»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ¤ä¸©¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÏÀÀï¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡º´Æ£»á¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»Ô¤ÎÁí¹ç·×²è¤ò1´üÌÜ¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¹ÔÀ¯¤È»ÔÌ±¡¦ÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤È¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶µ°é¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÊ¡»ã¤Î½¼¼Â¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ­²½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£

¡¡Ï¢¹ç¿ÀÆàÀî¤Î¿äÁ¦¤òÆÀ¤¿¤Û¤«¡¢¶¦»º¤Î»ÔµÄ¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Éý¹­¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤Î²­ËÜ»á¤Ï¡¢Àß·×°ÑÂ÷Èñ¤Þ¤ÇÍ½»»²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄµÞÁêÌÏ¸¶±ØÀ¾ÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤òº´Æ£»á¤¬Åà·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÈÃÇ¤Ç»ö¶È¤òÅà·ë¤·¡¢¹ñ¤ä¸©¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¼«Ì±·Ï¤Î»ÔµÄÃÄ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ»ÔÀ¯¤Îºþ¿·¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¸½¿¦18¿Í¡¢¿·´é13¿Í¤Î·×31¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô22¡Ë¤âÆ±ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¼¡¡¹¤ÈÅöÁª¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï40.82%¡ÊÁ°²ó¤Ï45.00%¡Ë¤Ç»ÔÄ¹ÁªÆ±ÍÍ¡¢²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÚµïµ®µ±¡Ë

¢£ºÂ´Ö»ÔÄ¹Áª¤Î³«É¼·ë²Ì

Åö 30,748 º´Æ£¡¡ÌïÅÍ 54 Ìµ¸½ (2)

12,990 ²­ËÜ¡¡¹ÀÆó 64 Ìµ¿·

(³«É¼Î¨98%)