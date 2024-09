【週刊ヤングマガジン 2024年43号】9月20日 発売価格:510円

週刊ヤングマガジン 2024年43号

9月20日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年43号」収録グラビアの未公開カットがヤンマガWebにて公開された。

本誌グラビアの未公開カットが公開される連動企画「ヤンマガアザーっす!」より、表紙&巻頭グラビアを飾ったPyunA.さんによるギャル度MAXのハイテンショングラビアが公開。また、”国民的彼女”としてモデル活動をしており、ジュニアオリンピック出場経験者でもある中村みずきさん、SNS総フォロワー50万人超えの次世代インフルエンサー・金谷みひろさんのグラビアも掲載されている。

【PyunA.さん】【中村みずきさん】【金谷みひろさん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.こ