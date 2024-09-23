Number_i、アルバム『No.I』リリース記念で衣装展＆パネル展 生配信も
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太による「Number_i」のファーストフルアルバム『No.I』が、23日にリリースされた。
【写真】Number_iフルアルバム『No.I』ジャケット写真
デビュー曲「GOAT」、平野紫耀プロデュース楽曲「BON」、神宮寺勇太プロデュースのアルバムリードトラック「INZM (読み：イナズマ)」、Number_i初となるソロ曲「Bye 24/7」(KEEN(C&K)プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲)、「Recipe」(岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲)、「透明になりたい」(Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲)など全13曲(初回生産限定盤)、全14曲(通常盤)を収録したフルアルバムとなっている。
リリースを記念して、23日からタワーレコードにて衣装展＆パネル展が開催（開催場所によって内容は異なる）。タワーレコード渋谷店、タワーレコード名古屋近鉄パッセ店(TOWER SPACE NAGOYA)、タワーレコード梅田NU茶屋町店(NU chayamachi 9F特設スペース)、タワーレコードアミュプラザ博多店(アミュプラザ10F 特設スペース)ではメンバーが着用した衣装＆パネル展が開催され、その他の店舗ではパネル展のみが実施される。
そしてリリースとなる23日の午後9時からはNumber_iのオフィシャルYouTubeチャンネルより生配信、9時35分からはインスタライブとTikTokライブを同時に生配信することが決定した。
【収録内容】
■初回生産限定版（2形態共通）
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
5：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
6：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
7：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
8：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
9：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
■通常版
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Streetlights（平野紫耀プロデュース楽曲※ボーナストラック）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
【写真】Number_iフルアルバム『No.I』ジャケット写真
デビュー曲「GOAT」、平野紫耀プロデュース楽曲「BON」、神宮寺勇太プロデュースのアルバムリードトラック「INZM (読み：イナズマ)」、Number_i初となるソロ曲「Bye 24/7」(KEEN(C&K)プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲)、「Recipe」(岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲)、「透明になりたい」(Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲)など全13曲(初回生産限定盤)、全14曲(通常盤)を収録したフルアルバムとなっている。
そしてリリースとなる23日の午後9時からはNumber_iのオフィシャルYouTubeチャンネルより生配信、9時35分からはインスタライブとTikTokライブを同時に生配信することが決定した。
【収録内容】
■初回生産限定版（2形態共通）
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
5：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
6：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
7：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
8：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
9：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
■通常版
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Streetlights（平野紫耀プロデュース楽曲※ボーナストラック）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）