¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´î¤ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê(¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þMLB¡¡¥í¥Ã¥­¡¼¥º6-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»Í»àµå1ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ò¡Ö52-53¡×¤È¤·¡¢º£µ¨126ÆÀÅÀÌÜ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

3²ó¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬½éµå¤ò¤È¤é¤¨º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î2¥é¥ó¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2ÎÝ¤ØÅðÎÝÀ®¸ù¡£º£µ¨53¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï»Ä¤ê7»î¹ç¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅðÎÝ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼êºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤Î2001Ç¯¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿56ÅðÎÝ¤Ç¡¢»Ä¤ê¡Ö3¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤ËÁö¼Ô¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿²ó¿ô¤ò¼¨¤¹ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü1¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²126ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¡£Æ±¤¸¤¯¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬1Ç¯ÌÜ¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿127ÆÀÅÀ¤Ø¡¢»Ä¤ê¡Ö1¡×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£µ¨¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿122ÂÇÅÀ¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤Î116ÂÇÅÀÄ¶¤¨¤Æ¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ÎÁè¤¤¤â²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢9·îÀä¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿­¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ç¤¹¡£

¢¦º£µ¨À®ÀÓ¢¨»Ä¤ê7»î¹ç
152»î¹ç
ÂÇÎ¨.297
180°ÂÂÇ
52ËÜÎÝÂÇ
122ÂÇÅÀ
78»Íµå(¿½¹ð·É±ó¤Ï10)
126ÆÀÅÀ
OPS1.014

¢¦9·î¤Î·î´ÖÀ®ÀÓ
19»î¹ç
ÂÇÎ¨.325
25°ÂÂÇ
8ËÜÎÝÂÇ
24ÂÇÅÀ
9»Íµå(¿½¹ð·É±ó¤Ï2)
19ÆÀÅÀ
OPS1.116