¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¡¡£²£³ÆüÀ¾ÉðÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¿Ê½Ð·èÄê¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£²¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£²Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢£Ã£Ó¤Ø¤Î¥¯¥ê¥ó¥Á¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö£±¡×¤È¤·¤¿¡££²£³Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¸Ç¯°ÊÍè£¶Ç¯¤Ö¤ê¡¢¿·¾±À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï½é¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÀï¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤ä¤ì¤ë¤·¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë¡¢¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£