Ë¹»Ò¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡ªÀ¾Éð¡¦¶â»ÒÐÒ»Ê¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤¬¶»¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê
9·î15Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÂÐÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¶â»ÒÐÒ»Ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡È¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û"Ë¹»ÒÈô¤Ð¤·¤Æ"¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤Î½Ö´Ö
¤³¤Î»î¹ç¤¬¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â»Ò¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥È¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥È¤È¡¢³°Ìî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6-1¡¢À¾Éð¤¬5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÉ½¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¡¢2ÈÖ¡¦Æ£²¬ÍµÂç¤¬Êü¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥È¤Î¥é¥¤¥óºÝ¤Ø¤È±Ô¤¯¿¤Ó¤ëÂÇµå¤ËÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡£ºÇ¸å¤ÏË¹»Ò¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é²ÚÎï¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸«»ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£½ÓÂ¹¥¼ê¤Î¶â»Ò¤é¤·¤¤¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Â£¤êÊª¡È¤¬¡£¤³¤Î²ó¡¢À¾Éð¤Ï4ÈÖ¡¦º´Æ£Î¶À¤¤«¤é¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â»Ò¤Ë¤â¤¦1ÂÇÀÊÎ©¤¿¤»¤¿¤¤¤ÈÊ³Àï¡£¤Þ¤ºÀèÆ¬¤Îº´Æ£¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦³°ºê½¤ÂÁ¤Ï»Íµå¤ÇÊâ¤¤¤ÆÌµ»à°ìÎÝ¡£6ÈÖ¡¦´ß½á°ìÏº¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ1»à¤È¤Ê¤ë¤â¡¢7ÈÖ¡¦Ê¿¾ÂæÆÂÀ¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç·Ò¤¤¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ë¡£Â³¤¯8ÈÖ¡¦¸Å²ìÍªÅÍ¤¬»Íµå¤ÇÊâ¤¤¤Æ1»àËþÎÝ¡£9ÈÖ¡¦¸µ»³ÈôÍ¥¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿Ëö¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£À¾Éð¥Ê¥¤¥ó¤Î·òÆ®¤¬¼Â¤ë·Á¤Ç¡¢2»àËþÎÝ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¶â»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶â»Ò¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¿ÔÎÏ¤Ç¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«ËþÂ¤²¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶â»Ò¼«¿È¤Î³èÌö¤È¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¶â»Ò¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ë¡¢À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬´¶ÎÞ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤±¤ÉË¹»Ò¤ÏÍî¤È¤¹¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¶â»Ò¤Î¥ì¥Õ¥È¼éÈ÷¡×¡ÖË¹»Ò¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍî²¼ÃÏÅÀ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¢¤Î¼éÈ÷¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤âºÇ¹â¤ä¤Ê¡ª¡×¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡ª¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡ª¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°úÂà»î¹ç¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´°àú¤ÇºÇ¹â¤Ê°úÂà»î¹ç¤¢¤ë¤«¡©¡×¡ÖÀ¾Éð¤Ï°úÂàÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë²ó¤¹¤Î¤¬À¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤Í¤³¤µ¤ó11Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡Ø¥Ð¥º¡ª¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ë