ºå¿À¡¡ÌÚÏ²¤¬3²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÃæÁ°ÂÇ¡õ5²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¡¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡¼0µð¿Í¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÌÚÏ²¤Î°ìÂÇ¤«¤é¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£0¡½0¤Î3²ó1»àÌµÁö¼Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é³°³ÑÄ¾µå¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤ÆÃæÁ°ÂÇ¡£Â³¤¯ºÍÌÚ¤Îµ¾ÂÇ¡¢¶áËÜ¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤ßÃæÌî¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¿ûÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤É¤Îµå¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìµå¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìµå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ü¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂÐ±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î19Ç¯¤Ë¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥¥é¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤âº£µ¨¤Î»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï8ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5²óÀèÆ¬¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¡Ê23Æü¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç¾¡¤Á¤ò¤â¤®¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÇØÈÖ¹æ0¤Ï¡¢¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡Àï¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£