¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥Ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×²Â»Ò¤µ¤Þ¼êÏÃ¤Ç¹â¹»À¸¤Ë¼ÁÌä¡¡¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à
½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¹â¹»À¸¤È¼êÏÃ¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Î³«²ñ¼°¤ÏÊÆ»Ò»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¤Þ¤¿Ãç´Ö¤Î»×¤¤¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ÎÎÏ¤äÊ·°Ïµ¤¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¹¤Æ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼êÏÃ¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ä¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼êÏÃ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢½Ð¾ì¤·¤¿16¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌó3»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¸«¼é¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸ÅÅµÍî¸ì¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥³¥ó¥È¤ò±é¤¸¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤í¤¦³Ø¹»¤Î¹â¹»À¸¤Ë¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥Ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¼êÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¡¢Ä»¼è¸©¤Ç¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£