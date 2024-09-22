ブライトンvsN・フォレスト スタメン発表
[9.22 プレミアリーグ第5節](AMEXスタジアム)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 シモン・アディングラ
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 24 F. Kadıoğlu
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 21 アンソニー・エランガ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※22:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 シモン・アディングラ
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 24 F. Kadıoğlu
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 19 アレックス・モレノ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 18 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 21 アンソニー・エランガ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 4 モラット
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ
FW 20 ジョタ・シルバ
FW 24 ラモン ソサ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります