[9.22 オランダ・エールディビジ第6節](スタディオン・フェイエノールト)※21:30開始<出場メンバー>先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 3 T. BeelenDF 5 G. SmalDF 30 ジョルダン ラトンバDF 33 ダヴィド ハンツコMF 4 ファン インボムMF 8 クインテン・ティンバーMF 27 A. MilamboFW 14 Igor Paixão

FW 29 サンティアゴ・ヒメネスFW 38 イブラヒム・オスマン控えGK 1 ジュスティン バイローGK 21 P. AndreevDF 15 F. GonzálezDF 20 J. MitchellDF 26 G. ReadMF 6 R. ZerroukiMF 24 G. ZechiëlMF 34 C. NadjeFW 9 上田綺世FW 17 L. IvanušecFW 19 J. CarranzaFW 23 A. Hadj Moussa監督ブライアン プリスケ[NACブレダ]先発GK 99 D. BielicaDF 4 B. KemperDF 5 ヤン ヴァン デン ベルフDF 12 レオ・グライムルDF 25 C. ValeriusMF 7 マシュー ガーベットMF 16 M. BalardMF 20 F. Oldrup JensenMF 39 D. JanošekMF 77 L. SauerFW 10 E. Ómarsson控えGK 1 R. KortsmitDF 2 B. LucassenDF 3 M. KoscelníkDF 15 エネス・マフトヴィックDF 21 マネル ロジョDF 23 テレンス・コンゴロDF 28 L. MolMF 6 C. StaringMF 8 クリント・リーマンスFW 9 K. KostorzFW 14 A. KaiedFW 19 Saná Fernandes監督Carl Hoefkens

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります