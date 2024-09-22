[9.22 オランダ・エールディビジ第6節](スタディオン・フェイエノールト)

※21:30開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 27 A. Milambo

FW 14 Igor Paixão

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

FW 38 イブラヒム・オスマン

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 21 P. Andreev

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

DF 26 G. Read

MF 6 R. Zerrouki

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

監督

ブライアン プリスケ

[NACブレダ]

先発

GK 99 D. Bielica

DF 4 B. Kemper

DF 5 ヤン ヴァン デン ベルフ

DF 12 レオ・グライムル

DF 25 C. Valerius

MF 7 マシュー ガーベット

MF 16 M. Balard

MF 20 F. Oldrup Jensen

MF 39 D. Janošek

MF 77 L. Sauer

FW 10 E. Ómarsson

控え

GK 1 R. Kortsmit

DF 2 B. Lucassen

DF 3 M. Koscelník

DF 15 エネス・マフトヴィック

DF 21 マネル ロジョ

DF 23 テレンス・コンゴロ

DF 28 L. Mol

MF 6 C. Staring

MF 8 クリント・リーマンス

FW 9 K. Kostorz

FW 14 A. Kaied

FW 19 Saná Fernandes

監督

Carl Hoefkens

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります