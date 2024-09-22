フェイエノールトvsNAC スタメン発表
[9.22 オランダ・エールディビジ第6節](スタディオン・フェイエノールト)
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 4 B. Kemper
DF 5 ヤン ヴァン デン ベルフ
DF 12 レオ・グライムル
DF 25 C. Valerius
MF 7 マシュー ガーベット
MF 16 M. Balard
MF 20 F. Oldrup Jensen
MF 39 D. Janošek
MF 77 L. Sauer
FW 10 E. Ómarsson
控え
GK 1 R. Kortsmit
DF 2 B. Lucassen
DF 3 M. Koscelník
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 21 マネル ロジョ
DF 23 テレンス・コンゴロ
DF 28 L. Mol
MF 6 C. Staring
MF 8 クリント・リーマンス
FW 9 K. Kostorz
FW 14 A. Kaied
FW 19 Saná Fernandes
監督
Carl Hoefkens
※21:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 21 P. Andreev
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 4 B. Kemper
DF 5 ヤン ヴァン デン ベルフ
DF 12 レオ・グライムル
DF 25 C. Valerius
MF 7 マシュー ガーベット
MF 16 M. Balard
MF 20 F. Oldrup Jensen
MF 39 D. Janošek
MF 77 L. Sauer
FW 10 E. Ómarsson
控え
GK 1 R. Kortsmit
DF 2 B. Lucassen
DF 3 M. Koscelník
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 21 マネル ロジョ
DF 23 テレンス・コンゴロ
DF 28 L. Mol
MF 6 C. Staring
MF 8 クリント・リーマンス
FW 9 K. Kostorz
FW 14 A. Kaied
FW 19 Saná Fernandes
監督
Carl Hoefkens
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります