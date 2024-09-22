MUCCの逹瑯が、2025年1月11日より東名阪でのソロツアー＜逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [Dead Rainbow]＞を開催する。

◆逹瑯 画像

2024年に入ってオリジナルアルバム『COLORS』とカヴァーアルバム『Pandora Juke Vox』を立て続けにリリースし、アコースティックスタイルとバンドスタイルでのライブツアーを行うなど精力的なソロ活動を展開する逹瑯。

ソロツアーのバンドメンバーは続報での発表となるが、毎回幅広いその交友関係から今回のツアーも、名うてのミュージシャンによるセッションが期待される。

なお、チケットはMUCCファンクラブ＜朱ゥノ吐＋SWAMP会員＞で10月13日(日)より先行受付が開始される。

逹瑯は今月末、9月28日（土）、29日（日）東京キネマ倶楽部にて、有村竜太朗（Plastic Tree）との2マンライヴ＜有村竜逹瑯＞を開催予定。初日9月28日（土）からライヴ会場、9月30日（月）からオフィシャル通販のみで購入可能なシングル「青の刹那」をリリースする事も決定している。


■＜逹瑯LIVE HOUSE TOUR[Dead Rainbow]＞

2025年1月11日（土）梅田SHANGRI-LA（大阪）
開場16:15 / 開演17:00　（問）梅田SHANGRI-LA　06-6343-8601
2025年1月12日（日）新栄SHANGRI-LA（名古屋）
開場16:15 / 開演17:00（問）新栄SHANGRI-LA　052-253-8875
2025年1月18日（土）下北沢SHANGRI-LA（東京）
開場16:15 / 開演17:00　（問）ディスクガレージ　https://info.diskgarage.com/　　　
2025年1月19日（日）下北沢SHANGRI-LA（東京）
開場16:15 / 開演17:00　（問）ディスクガレージ　https://info.diskgarage.com/　

【チケット料金】前売6,800円 (税込) 　
※スタンディング
※入場時ドリンク代別途必要
※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止

【チケット先行予約】
＜朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行＞　受付期間：2024年10月13日（日）12:00〜2024年10月20日（日）23:59
※発券開始：公演日1週間前〜　※1人2枚受付※同行者登録なし
＜朱ゥノ吐＋会員・虚無僧DU MODE会員先行＞　受付期間：2024年10月27日（日）12:00〜2024年11月3日（日）23:59
※発券開始：公演日1週間前〜　1人2枚受付※同行者登録なし

【一般発売日】　2024年11月16日（土）10:00

■＜有村竜逹瑯＞

▼2024年
9月28日(土)　東京キネマ倶楽部
9月29日(日)　東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00 ※両日共
出演：有村竜太朗、逹瑯

※両公演ともSOLD OUT

■NEW SINGLE 「青の刹那」

2024年9月28日(土)ライヴ会場にて販売開始
※通販は2024年9月30日(月)より販売開始
品番：DCCA-1136　900円(税込)
【収録曲】　01. 青の刹那
＜通販＞　MAVERICK STORE　https://www.maverick-stores.com/tatsuro/


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