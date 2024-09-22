MUCC逹瑯、2025年1月に東名阪ソロツアー開催
MUCCの逹瑯が、2025年1月11日より東名阪でのソロツアー＜逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [Dead Rainbow]＞を開催する。
◆逹瑯 画像
2024年に入ってオリジナルアルバム『COLORS』とカヴァーアルバム『Pandora Juke Vox』を立て続けにリリースし、アコースティックスタイルとバンドスタイルでのライブツアーを行うなど精力的なソロ活動を展開する逹瑯。
ソロツアーのバンドメンバーは続報での発表となるが、毎回幅広いその交友関係から今回のツアーも、名うてのミュージシャンによるセッションが期待される。
逹瑯は今月末、9月28日（土）、29日（日）東京キネマ倶楽部にて、有村竜太朗（Plastic Tree）との2マンライヴ＜有村竜逹瑯＞を開催予定。初日9月28日（土）からライヴ会場、9月30日（月）からオフィシャル通販のみで購入可能なシングル「青の刹那」をリリースする事も決定している。
■＜逹瑯LIVE HOUSE TOUR[Dead Rainbow]＞
開場16:15 / 開演17:00 （問）梅田SHANGRI-LA 06-6343-8601
2025年1月12日（日）新栄SHANGRI-LA（名古屋）
開場16:15 / 開演17:00（問）新栄SHANGRI-LA 052-253-8875
2025年1月18日（土）下北沢SHANGRI-LA（東京）
開場16:15 / 開演17:00 （問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
2025年1月19日（日）下北沢SHANGRI-LA（東京）
開場16:15 / 開演17:00 （問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
【チケット料金】前売6,800円 (税込)
※スタンディング
※入場時ドリンク代別途必要
※未就学児入場不可・営利目的の転売禁止
【チケット先行予約】
＜朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行＞ 受付期間：2024年10月13日（日）12:00〜2024年10月20日（日）23:59
※発券開始：公演日1週間前〜 ※1人2枚受付※同行者登録なし
＜朱ゥノ吐＋会員・虚無僧DU MODE会員先行＞ 受付期間：2024年10月27日（日）12:00〜2024年11月3日（日）23:59
※発券開始：公演日1週間前〜 1人2枚受付※同行者登録なし
【一般発売日】 2024年11月16日（土）10:00
■＜有村竜逹瑯＞
9月28日(土) 東京キネマ倶楽部
9月29日(日) 東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00 ※両日共
出演：有村竜太朗、逹瑯
※両公演ともSOLD OUT
■NEW SINGLE 「青の刹那」
※通販は2024年9月30日(月)より販売開始
品番：DCCA-1136 900円(税込)
【収録曲】 01. 青の刹那
＜通販＞ MAVERICK STORE https://www.maverick-stores.com/tatsuro/
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