アンジュルムが 9月21日、茨城・結城市民文化センター アクロス・大ホールで秋のコンサートツアー<ANGERME 10th ANNIVERSARY TOUR 2024 AUTUMN 「ROOTS」>の初日を迎えた。ライブの盛り上がりのままリーダー・上國料萌衣が「始まりました!初日!」とMCをスタートすると、ライブについて「期待してもらっていい内容になっています」とさらにファンの期待を煽る。川村は初日を迎えたことに「いよいよこの日が来たか」と話しつつ、「一瞬一瞬を大切に、来てくださったみなさんと一緒に最高の時間を過ごしたい」とラストツアーへの意気込みを語った。

■リリース情報



シングル「初恋、花冷え/悠々閑々 gonna be alright!!」2024年11月13日発売【初回生産限定盤 A】 HKCN-50818 ¥2,090 (税抜価格 ¥1,900)特典:BD 付(初恋、花冷え MV+Dance Shot Ver.+メイキング映像)【初回生産限定盤 B】 HKCN-50820 ¥2,090 (税抜価格 ¥1,900)特典:BD 付(悠々閑々 gonna be alright!!MV+Dance Shot Ver.+メイキング映像)【初回生産限定盤 SP】 HKCN-50822 ¥3,960 (税抜価格 ¥3,600)特典:BD 付(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024(8月12日 千葉市蘇我スポーツ公園)ライブ映像) 【通常盤 A】 HKCN-50824 定価 ¥1,200 (税抜価格 ¥1,091)特典:トレーディングカードソロ 10種+集合 1種よりランダムにて 1枚封入(初恋、花冷え Ver.) 【通常盤 B】 HKCN-50825 定価 ¥1,200 (税抜価格 ¥1,091)特典:トレーディングカードソロ 10種+集合 1種よりランダムにて 1枚封入(悠々閑々 gonna be alright!! Ver.)