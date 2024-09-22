¡Úµð¿Í¡Û¥Ó¥¸¥¿¡¼º£µ¨½é¹õÀ±¤â£¸²ó£±¼ºÅÀ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£±¡½£°µð¿Í¡Ê£²£²Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬£¸²ó£±£²£µµå¤Î´°Åê¤â£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼µå¾ì¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£±£°¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï½é²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£³²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÃæÌî¤Ë±¦Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï£´¡¢£µ¡¢£¶²ó¤ÈÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀÅêµå¡£¤µ¤é¤ËÂ³Åê¤·¤¿£·¡¢£¸²ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£³¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÏÅê¤âÊó¤ï¤ì¤º¡¢ÂÇÀþ¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¿ô¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥µ¥Þ¡ÊÁ¥Ç÷¡Ë¤â¹âÍü¤â£²Ï¢ÅêÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ£±¿Í¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¿ûÌî¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£