°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¡¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡©¡×¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÅ£¤Å¤±¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤Ã¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê42¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇòÇò¥³¡¼¥Ç¤ÎÆü¡¡Âç¹¥¤¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÇò¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬åºÎï¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Æü¡¡ÌÀÆü¤Ï3:30µ¯¤¡£¤¨¤¤¤¨¤¤¤ª¡¼!¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öootd¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡×¡ÖÅê¹Æ¤·Ä¾¤·¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤â¤ä¤±¤É¡¢Íú¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬åºÎï¤ä¤«¤é¡×¡ÖÁáµ¯¤¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¼¡ªÈþº»»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ª¡©åºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£