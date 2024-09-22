ZARD¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡¦SARD UNDERGROUND¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼2¿ÍÃ¦Âà¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø
¡¡½÷À3¿ÍÁÈ¤ÎZARD¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡¦SARD UNDERGROUND¤«¤é¡¢¿ù²¬ÀôÈþ¡ÊBa./Cho.¡Ë¡¢ºäËÜ¤Ò¤íÈþ¡ÊKey./Cho. ¡Ë¤Î2¿Í¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¿ÀÌîÍ§°¡¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛSARD UNDERGROUND¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSARD UNDERGROUND ¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âSARD UNDERGROUND¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ2024Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Bass&cho ¿ù²¬ÀôÈþ¡¢Key&cho ºäËÜ¤Ò¤íÈþ¤Î2Ì¾¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤à¤¿¤áÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åSARD UNDERGROUND¤Ï¿ÀÌîÍ§°¡¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ5¥ö½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÆü¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤à¿ù²¬ÀôÈþ¡¢ºäËÜ¤Ò¤íÈþ2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ZARD¤ò²Î¤¤·Ò¤®¡¢¿ÀÌîÍ§°¡¤ÎÁÏÂ¤¤¹¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎSARD UNDERGROUND¤Ø¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§Vo.¿ÀÌîÍ§°¡
SARD UNDERGROUND¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡¢¿ù²¬¤µ¤ó¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»°¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Íè¤ò±ó¤¯¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿ù²¬¤µ¤ó¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï°ìÅÙ¤âÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ZARD¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤âÆÏ¤±Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È»°¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢»°¿Í¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤¬·è¤á¤¿Æ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤¤¡£¼ä¤·¤¤¡£²ù¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£»°¿Í¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤â¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÆó¿Í¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¿´¤È¶¦¤Ë¡¢°¦¤ËËþ¤Á¤¿¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºSARD UNDERGROUND¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ba&cho ¿ù²¬ÀôÈþ
¤¤¤Ä¤âSARD UNDERGROUND¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¡¢¿ù²¬ÀôÈþ¤ÏSARD UNDERGROUND¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î5Ç¯¤ÎÏÃ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤¿¤ê¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢SARD UNDERGROUND¤Î¿ù²¬ÀôÈþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Í§°¡¤Á¤ã¤ó¡¢¤í¤ß¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂô»³¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Í§°¡¤Á¤ã¤ó¡¢¤í¤ß¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Í§°¡¤Á¤ã¤ó¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤¯SARD UNDERGROUND¤Î±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Key&cho ºäËÜ¤Ò¤íÈþ
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ»ä¡¢ºäËÜ¤Ò¤íÈþ¤Ï2024Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSARD UNDERGROUND¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢10¼þÇ¯¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«Çº¤ß¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£²¿¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢ZARD¤µ¤ó¤Ë½Ð°©¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð°©¤¤¡¢¿ÍÀ¸¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤Ê5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SARD UNDERGROUND¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£²¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆSARD UNDERGROUND¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë½Ð°©¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î°¦¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛSARD UNDERGROUND¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSARD UNDERGROUND ¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âSARD UNDERGROUND¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ2024Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Bass&cho ¿ù²¬ÀôÈþ¡¢Key&cho ºäËÜ¤Ò¤íÈþ¤Î2Ì¾¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤à¤¿¤áÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åSARD UNDERGROUND¤Ï¿ÀÌîÍ§°¡¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤à¿ù²¬ÀôÈþ¡¢ºäËÜ¤Ò¤íÈþ2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ZARD¤ò²Î¤¤·Ò¤®¡¢¿ÀÌîÍ§°¡¤ÎÁÏÂ¤¤¹¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎSARD UNDERGROUND¤Ø¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§Vo.¿ÀÌîÍ§°¡
SARD UNDERGROUND¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡¢¿ù²¬¤µ¤ó¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»°¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Íè¤ò±ó¤¯¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿ù²¬¤µ¤ó¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï°ìÅÙ¤âÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ZARD¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤âÆÏ¤±Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È»°¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢»°¿Í¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤¬·è¤á¤¿Æ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤¤¡£¼ä¤·¤¤¡£²ù¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£»°¿Í¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤â¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÆó¿Í¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¿´¤È¶¦¤Ë¡¢°¦¤ËËþ¤Á¤¿¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºSARD UNDERGROUND¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ba&cho ¿ù²¬ÀôÈþ
¤¤¤Ä¤âSARD UNDERGROUND¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¡¢¿ù²¬ÀôÈþ¤ÏSARD UNDERGROUND¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î5Ç¯¤ÎÏÃ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤¿¤ê¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢SARD UNDERGROUND¤Î¿ù²¬ÀôÈþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Í§°¡¤Á¤ã¤ó¡¢¤í¤ß¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂô»³¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Í§°¡¤Á¤ã¤ó¡¢¤í¤ß¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Í§°¡¤Á¤ã¤ó¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤¯SARD UNDERGROUND¤Î±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Key&cho ºäËÜ¤Ò¤íÈþ
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ»ä¡¢ºäËÜ¤Ò¤íÈþ¤Ï2024Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSARD UNDERGROUND¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢10¼þÇ¯¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«Çº¤ß¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£²¿¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢ZARD¤µ¤ó¤Ë½Ð°©¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð°©¤¤¡¢¿ÍÀ¸¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤Ê5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SARD UNDERGROUND¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼£²¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆSARD UNDERGROUND¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë½Ð°©¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î°¦¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£