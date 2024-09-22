【白山大賞典】ディクテオンは6枠7番へ
9月23日（月）に金沢競馬場で行われる、白山大賞典（Jpn3・3歳・ダ2100m）の枠順は下記の通り。混戦模様。JRAからは5頭でディクテオンが上位人気か。新しい顔ぶれとしては連勝中のサンマルパトロール。ここはきっちり賞金を加算したいところだ。注目の発走は23日（祝・月）17時10分。
【帝王賞】横山和「大井のコース形態合っている」ディクテオンは好騎乗の3着JRAは5頭
1-1
ミストラルウインド
牡7・54.0・大畑慧悟
今津博之・愛知
2-2
テンカハル
牡6・54.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
3-3
モズプラチナ
牡7・54.0・細川智史
今津博之・愛知
4-4
アンタンスルフレ
せん6・54.0・丸野勝虎
角田輝也・愛知
5-5
ヴェレノ
牝5・52.0・魚住謙心
鋤田誠二・金沢
5-6
ラバタンシン
牡4・54.0・沖静男
川添明弘・金沢
6-7
ディクテオン
せん6・57.0・横山和生
吉岡辰弥・栗東
6-8
ダイシンピスケス
牡6・54.0・吉原寛人
森秀行・栗東
7-9
メイショウフンジン
牡6・54.0・酒井学
西園正都・栗東
7-10
ファルコンウィング
牡7・54.0・大畑雅章
今津博之・愛知
8-11
オートヴィル
牡9・54.0・甲賀弘隆
田嶋弘幸・金沢
8-12
サンマルパトロール
牡4・54.0・M.デムーロ
大橋勇樹・栗東