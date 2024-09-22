¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¹óÉ¾ÉúÀþ¡©¿ÆÍ§¤¤¤ç¤¦¡õ¤Þ¤Ò¤í¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Ç·èÎö¤«¡Ä¥Í¥Ã¥ÈÈáÄË¡Ö°ÇÍî¤Á¡×¥¦¥¤¥«É½¾ð¶ÚÀä»¿
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê36¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ï22Æü¡¢Âè36ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ã»Ò¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¡ÖÂçÎø°¦¡ÁËÍ¤òËº¤ì¤ë·¯¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡ÉÂçÀÐ»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ63ºîÌÜ¡£ÀéÇ¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤òËÂ¤¤¤À½÷Î®ºî²È¡¦»ç¼°Éô¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£ÂçÀÐ»á¤Ï2006Ç¯¡Ö¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡×°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÂç²ÏµÓËÜ¡£µÈ¹â¤Ï08Ç¯¡ÖÆÆÉ±¡×°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡¢½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè36ÏÃ¤Ï¡ÖÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¡£°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ÎÃæµÜ¡¦Æ£¸¶¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ûÇ¥¡£µÜÃæ¤¬¿§¤á¤Î©¤ÄÃæ¡¢¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤Ï¾´»Ò¤«¤é¡¢Äë¤Ø¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¤¤¤ç¤¦¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤Ï¡ÈÊª¸ì¡É¤¬Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Î»Ø¼¨¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Æ£¸¶°Ë¼þ¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤Ë¡È¤¢¤ëÁÊ¤¨¡É¤ò¤·¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¡ÖÃæµÜ¾´»Ò²ûÇ¥¤Î±¢¤Ç¡¢Äê»Ò¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤Î»º¤ó¤À¤è¤·»ÒÆâ¿Æ²¦¡Ê¤è¤·¡á¤ª¤ó¤Ê¤Ø¤ó¤ËÈþ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«9ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê°ËÅìÉÒ·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡¡¤¤¤ç¤¦¡Ö»ä¤Ï¡¢¹Ä¹¡ÍÍ¤Û¤É¡¢¤ªÊé¤¤¤·¡¢¤ª¿Ô¤¯¤·¿½¤·¾å¤²¤¿Êý¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤âÃÝ»°¾òµÜ¤Çæû»ÒÆâ¿Æ²¦ÍÍ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤Ä¤Ä¡¢ËèÆü¡¢Ë´¤¹Ä¹¡ÍÍ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ë¼þ¡Ö½©¤Ë¤Ï¡¢ÃæµÜ¤Ë¤ª»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¡£²¿¤â¤«¤â¡¢º¸Âç¿Ã¤Î»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£Äë¤Î¤ª¿´¤µ¤¨¤â¡×
¡¡¤¤¤ç¤¦¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹Ä¹¡ÍÍ°ì¶Ú¤ÎÄë¤¬¡¢²¿¸Î¡×
¡¡°Ë¼þ¡ÖÆ£¼°Éô¤È¤¤¤¦½÷Ë¼¤¬¡¢Äë¤Î¤ª¿´¤òÂª¤¨Êô¤ëÊª¸ì¤ò½ñ¤¡¢¼¡Âè¤ËÄë¤Î¸æ¸æÂ¤¬¡¢Æ£Ôä¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡¡¤¤¤ç¤¦¡ÖÆ£¼°Éô¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦½÷Ë¼¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡°Ë¼þ¡ÖÀè¤Î±ÛÁ°¼é¤ÎÌ¼¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¤¤«¤¬¤¤¤¿¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤ç¤¦¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¡¢Äë¤Î¤ª¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±»²¤é¤»¤ëÊª¸ì¤ò¡¢½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡°Ë¼þ¡ÖÄë¤Ï¡¢¤½¤Ê¤¿¤Î¡ØËíÁð»Ò¡Ù¤òÇË¤ì¤ë¤Û¤É¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤½¤Î¼Ô¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¤¤¿¤¯¤ª¹¥¤ß¤À¤½¤¦¤À¡×
¡¡¤¤¤ç¤¦¡Ö°Ë¼þÍÍ¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢»ä¤âÆÉ¤ß¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡È¿ÆÍ§¡É¤À¤Ã¤¿¤Þ¤Ò¤í¡õ¤¤¤ç¤¦¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡£»Ë¼Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ç¼°ÉôÆüµ¡×¤ÎÃæ¤ÇÀ¶¾¯Ç¼¸À¤ò¡Ö¤·¤¿¤ê´é¡ÊÆÀ°Õ´é¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë»ç¼°Éô¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅ¨ÂÐ¿´¥á¥é¥á¥é¡×¡ÖÃçÄ¾¤ê¥³¡¼¥¹¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï·èÎö¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¤Þ¤Ò¤í¤È¤Î´ÖÊÁ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ£¼°Éô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡¢Èá¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤ç¤¦¤Î»Ñ¡Ä²è¤Î±é½Ð¤¬´°Á´¤Ë°ÇÂÄ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤ç¤¦ÍÍ¡¢´éÌÌ¥Ô¥¯¥Ô¥¯¡ÊÉÝ¤¤¡Ë¡×¡ÖÅÜ¤ê¤ÎÀ¶¾¯Ç¼¸À¡¢¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¶Ú¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÌÜ¸µ¤Î¥Ô¥¯¥Ô¥¯¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍè½µ¡¢¤¤¤ç¤¦ÍÍ¤¬¡Ø¸»»áÊª¸ì¡ÙÉ¾¤ò¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡²ó¤ÏÂè37ÏÃ¡ÖÇÈÌæ¡×¡Ê9·î22Æü¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£