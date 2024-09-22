ÅìµþV¤¬ÇËÃÝ¤Î4Ï¢¾¡!J1¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê²÷µó! ¥Ñ¥ê¸ÞÎØFW»³ÅÄÉö´î¤¬º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜFKÃÆ
[9.22 J1¥ê¡¼¥°Âè31Àá ÅìµþV 2-0 Ä»À´ Ì£¥¹¥¿]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè31Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¤ËFW»³ÅÄÉö´î¤¬º£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ¾ÀÜFK¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¤ÏCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMF²§Ä¹À»¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2003Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎÅìµþV¤ÏÁ°Àá¤ÇJ1Éüµ¢¸å½é¤Î3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Ï¢ÀïÃæ¤ÏDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤Ç1»î¹ç·ç¤¤¤¿¤Î¤ß¤ÇÀèÈ¯¤ò¸ÇÄê¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÆ±¤¸11¿Í¤¬ÀèÈ¯¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëÄ»À´¤ÏÁ°Àá¡¦ÀîºêFÀï¤Çº£µ¨½é¤Î4Ï¢ÇÔ¡£DF»³ºê¹À²ð¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¡¢MF¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾18Ê¬¡¢ÅìµþV¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£DFµÜ¸¶ÏÂÌé¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FWÌÚÂ¼Í¦Âç¤¬¶þ¶¯¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¡¢»³ùõ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤êÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ä¤ä±¦¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯³°¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î»³ÅÄ¡£Æ±19Ê¬¡¢¼«Ëý¤Îº¸Â¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Õ¤ï¤ê¤È¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏÁ°Àá¡¦»¥ËÚÀï(¢þ2-0)¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëº£µ¨5ÅÀÌÜ¡£Ä¾ÀÜFK¤Ç¤Ï³«ËëÀá¡¦²£ÉÍFMÀï(¡ü1-2)¡¢Âè4Àá¡¦¿·³ãÀï(¢¤2-2)¤ËÂ³¤¤¤ÆÁá¤¯¤â3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä»À´¤ÏÁ°È¾30Ê¬¡¢MFÀ¾Ìð·ò¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ç¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎMFÃæ¸¶µ±¤¬Á°¤ò¸þ¤¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÅìµþV¤ÏÆ±42Ê¬¡¢º¸¤òÆÍÇË¤·¤¿MF²§Ä¹À»¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë»³ÅÄ¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¥¹¡£Ä»À´¤ÏÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢MFÆüÌîæÆÂÀ¤¬±Ô¤¤¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»ß¤á¡¢µÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÆ¤ÓÆüÌî¤¬È¿±þ¡£¤À¤¬¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢Ã«¸ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆDFÎÓ¾°µ±¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤ÈºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÄ»À´¤¬ºî¤ë¡£Æ±4Ê¬¡¢MFÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ¤Î±¦Â¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÆüÌî¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼ý¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏFWÉÙ³ß·É¿¿¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¡¢ÆüÌî¤ÎDFÀéÅÄ³¤¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅìµþV¤Ï¸åÈ¾9Ê¬¡¢DF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë½Ð¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼í¤ê¼è¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÌÚÂ¼¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢GKËÑ°ì·½¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÆ±10Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿²§Ä¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¤Þ¤¿¤âÌÚÂ¼¤¬È¿±þ¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¬¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢±¦É¨¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾15Ê¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁª¼ê¸òÂå¤ò¼Â»Ü¡£ÅìµþV¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î»³ÅÄ¤ÈMF»³¸«ÂçÅÐ¤ò²¼¤²¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼¯Åç¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤ÈFWÀ÷ÌîÍ£·î¤òÆ±»þÅêÆþ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ»À´¤ÏÃæ¸¶¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£²Æ²ÃÆþ¤ÎMFÀ¶Éð¹°»Ì¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ä»À´¤ÏÆ±21Ê¬¡¢À¾Ìð¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥¹¥ê¥ô¥«¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆÍÇË¡£¤À¤¬¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄ»À´¤¬MFËÙÊÆÍ¦µ±¤âÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¶Éð¤ÈËÙÊÆ¤¬¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Í¥°Ì¤Ë¹¶·â¤òÅ¸³«¡£¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¤ÏÀ¶Éð¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÀ¾Ìð¤¬ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾36Ê¬¡¢ÅìµþV¤¬ÆÍ¤Êü¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£º¸CK¤òÃ´¤Ã¤¿MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯º¸¤ËÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òMFã·Æ£¸ùÍ¤¤¬½¦¤¤¡¢Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¥¯¥í¥¹¤òÇÛµå¡£Ãæ¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿²§Ä¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£²§Ä¹¤ÏÁ°¡¹Àá¡¦ÇðÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨4ÅÀÌÜ¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄ»À´¤¬Å¨¿Ø¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÅìµþV¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤òÅ°Äì¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£2-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2003Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè9¡Á12Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë21Ç¯¤Ö¤ê¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè31Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¤ËFW»³ÅÄÉö´î¤¬º£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ¾ÀÜFK¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¤ÏCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMF²§Ä¹À»¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2003Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎÅìµþV¤ÏÁ°Àá¤ÇJ1Éüµ¢¸å½é¤Î3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£Ï¢ÀïÃæ¤ÏDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤Ç1»î¹ç·ç¤¤¤¿¤Î¤ß¤ÇÀèÈ¯¤ò¸ÇÄê¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÆ±¤¸11¿Í¤¬ÀèÈ¯¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëÄ»À´¤ÏÁ°Àá¡¦ÀîºêFÀï¤Çº£µ¨½é¤Î4Ï¢ÇÔ¡£DF»³ºê¹À²ð¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¡¢MF¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¡£[¥¹¥¿¥á¥ó&ÉÛ¿Ø]
¡¡»³ÅÄ¤ÏÁ°Àá¡¦»¥ËÚÀï(¢þ2-0)¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëº£µ¨5ÅÀÌÜ¡£Ä¾ÀÜFK¤Ç¤Ï³«ËëÀá¡¦²£ÉÍFMÀï(¡ü1-2)¡¢Âè4Àá¡¦¿·³ãÀï(¢¤2-2)¤ËÂ³¤¤¤ÆÁá¤¯¤â3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä»À´¤ÏÁ°È¾30Ê¬¡¢MFÀ¾Ìð·ò¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ç¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎMFÃæ¸¶µ±¤¬Á°¤ò¸þ¤¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬±¦Â¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÅìµþV¤ÏÆ±42Ê¬¡¢º¸¤òÆÍÇË¤·¤¿MF²§Ä¹À»¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë»³ÅÄ¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¥¹¡£Ä»À´¤ÏÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢MFÆüÌîæÆÂÀ¤¬±Ô¤¤¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»ß¤á¡¢µÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÆ¤ÓÆüÌî¤¬È¿±þ¡£¤À¤¬¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¡£
¡¡ÅìµþV¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢Ã«¸ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆDFÎÓ¾°µ±¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤ÈºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÄ»À´¤¬ºî¤ë¡£Æ±4Ê¬¡¢MFÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ¤Î±¦Â¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÆüÌî¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼ý¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏFWÉÙ³ß·É¿¿¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¡¢ÆüÌî¤ÎDFÀéÅÄ³¤¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅìµþV¤Ï¸åÈ¾9Ê¬¡¢DF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë½Ð¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼í¤ê¼è¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÌÚÂ¼¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢GKËÑ°ì·½¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÆ±10Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿²§Ä¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¤Þ¤¿¤âÌÚÂ¼¤¬È¿±þ¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¬¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢±¦É¨¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾15Ê¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁª¼ê¸òÂå¤ò¼Â»Ü¡£ÅìµþV¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î»³ÅÄ¤ÈMF»³¸«ÂçÅÐ¤ò²¼¤²¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼¯Åç¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤ÈFWÀ÷ÌîÍ£·î¤òÆ±»þÅêÆþ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ»À´¤ÏÃæ¸¶¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£²Æ²ÃÆþ¤ÎMFÀ¶Éð¹°»Ì¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ä»À´¤ÏÆ±21Ê¬¡¢À¾Ìð¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥¹¥ê¥ô¥«¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆÍÇË¡£¤À¤¬¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄ»À´¤¬MFËÙÊÆÍ¦µ±¤âÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¶Éð¤ÈËÙÊÆ¤¬¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¤³¤È¤´¤È¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Í¥°Ì¤Ë¹¶·â¤òÅ¸³«¡£¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¤ÏÀ¶Éð¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÀ¾Ìð¤¬ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾36Ê¬¡¢ÅìµþV¤¬ÆÍ¤Êü¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£º¸CK¤òÃ´¤Ã¤¿MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯º¸¤ËÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òMFã·Æ£¸ùÍ¤¤¬½¦¤¤¡¢Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¥¯¥í¥¹¤òÇÛµå¡£Ãæ¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿²§Ä¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£²§Ä¹¤ÏÁ°¡¹Àá¡¦ÇðÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨4ÅÀÌÜ¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄ»À´¤¬Å¨¿Ø¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÅìµþV¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤òÅ°Äì¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£2-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2003Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè9¡Á12Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ë21Ç¯¤Ö¤ê¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)